Open day del progetto AM.A al Teatro Comunale di Mendicino

Nuove attività gratuite in partenza, offerte a bambini e famiglie di Mendicino, da “A.m.A. Ambienti di apprendimento. Sperimentare l’educazione con la natura per contrastare la povertà educativa”. Il progetto, finanziato dall’UE – Next Generation EU – PNRR M5C3 – Investimento 1.3, prevede una serie di interventi strutturati per combattere la povertà educativa in Calabria.

Negli scorsi giorni la rete di partner, guidati dall’ente capofila Cooperativa Atlante, ha tenuto nel Teatro Comunale della città un Open day finalizzato a presentare le iniziative che saranno attivate in questi giorni.

Dal suo avvio, nello scorso mese di febbraio, AM.A ha già coinvolto 150 bambini tra i 5 e i 10 anni. Nel corso dell’evento di presentazione molti altri minori hanno dimostrato lo stesso entusiasmo nel frequentare le attività proposte per I prossimi mesi.

“Lo scopo del progetto AM.A – ha spiegato nel Corso dell’open day, Stefania Bozzo, referente dell’ente capofila – è quello di coinvolgere i bambini ma anche le loro famiglie che sapranno di poter contare su personale altamente qualificato e motivato che li aiuterà a concedere ai loro figli o un’opportunità educativa importante. Ci tengo a sottolineare che le attività laboratoriali sono completamente gratuite”.

Hanno partecipato all’Open Day, oltre ai rappresentanti della Cooperativa ATLANTE anche Francesco La Carbonara dell’Associazione partner Erbanetta 3.0 Aps, Maurizio Gaudio dell’associazione partner Aiutiamoci Aps, Roberta Cassoli di Admin Solution.

I piccoli partecipanti hanno dimostrato particolare interesse per il laboratorio presentato da Jessica Baratta e Angela Aloise, denominato “Magico mondo delle piante”, che mette al centro il processo di crescita e sviluppo dei vegetali.

Inoltre, anche la Pet Therapy presentata dell’associazione Aiutiamoci ApS ha riscosso enorme successo tra i più piccoli. Queste attività laboratoriali, invece, si svolgeranno nel Teatro Comunale di Mendicino per la parte teorica ma non mancherà un’intera giornata da trascorrere a contatto con la natura negli spazi della fattoria didattica L’Arca di Noè e al Parco Fluviale di Mendicino. Nel complesso le nuove attività in partenza del Progetto AM.A, presentate nel Corso dell’open day, sono le seguenti:

ATTIVITA’ Alla scoperta di…attività d’apprendimento e socializzazione per bambini età 5-10 anni

Il mondo segreto delle piante Biblioteca Comunale di Mendicino Dal 29/10 tutti i martedì dalle 15:00 alle 19:00

Biblioteca Comunale di Mendicino Dal 29/10 tutti i martedì dalle 15:00 alle 19:00 II Laboratorio didattico attività produttive Caritas di Mendicino i giovedì 7 e 21 novembre dalle 15:00 alle 19:00

ATTIVITA’ Tra il dire ed il fare …luoghi d’ascolto e incontri di comunità per adulti

Sportello d’ascolto e di mediazione dei conflitti familiari attivo ogni giovedì doppio appuntamento dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Percorso di Cittadinanza attiva tutti i martedì presso Salone Caritas dalle 15:00 alle 19:00

La partecipazione a tutte le attività è completamente gratuita

Per informazioni ed iscrizioni contattare la Cooperativa Atlante

– Tel. 0984653285

– e-mail atlante@atlantesociale.it

QUALCHE INFORMAZIONE IN PIU’ SUL PROGETTO AM.A

Il Progetto AM.A ha come beneficiari principali i bambini che rientrano nella fascia di età 5-10 anni residenti nel territorio di Mendicino. Con il progetto si intende attivare, nel territorio coinvolto, luoghi di aggregazione giovanile ad alta densità educativa e sociale, denominati “AM.A”; favorire lo sviluppo di competenze cognitive e sociali, anche attraverso attività laboratoriali, in cui sperimentare nuove forme espressive e creative; migliorare la qualità delle comunicazioni all’interno della scuola, e delle classi in particolare, e sostenere la crescita di relazioni tra pari; sostenere e rafforzare i processi di inclusione attraverso la formazione dei responsabili e insegnanti in materia di riconoscimento precoce di difficoltà di apprendimento e di bisogni educativi speciali; promuovere lo sviluppo della comunità educante attraverso un Patto Educativo Territoriale; prevenire ed arginare il rischio di alienazione e disagio sociale. La rete di progetto oltre al capofila la Cooperativa Atlante vanta al suo interno i seguenti partner: il Comune di Mendicino, l’Istituto comprensivo MENDICINO, l’associazione Erbanetta 3.0, l’APS Aiutiamoci, il Consorzio Innopolis, l’Università degli Studi della Calabria UNICAL e l’associazione BiconBì.

