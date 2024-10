StrettoWeb

Messinaservizi Bene Comune in vista del giorno di tutti i Santi il 1° novembre e per la commemorazione dei defunti il 2° novembre, comunica che i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento saranno regolari in tutte le aree. Soltanto l’1 Novembre le isole ecologiche rimarranno chiuse

