La New Hospital Pallavolo Paola cala il poker: 3-0 contro la Raffaele Lamezia

Ieri sera la New Hospital Pallavolo Paola ha giocato la sua prima partita della stagione tra le mura amiche del palazzetto Tonino Maiorano contro la Raffaele Lamezia. Il debutto è stato più che positivo: un netto 3-0 rimediato contro la squadra lametina in poco più di 80 minuti. Prestazione che conferma ancora una volta le ambizioni e le speranze di vedere la squadra paolana tra le protagoniste indiscusse in questa prima fase della stagione nel girone A e in seguito nella fase finale per poter accedere all’ambito ritorno in B2. I parziali sono terminati: 25-14; 25-22; 25-22.

La partita

Formazione: Raschellà (10 punti) – Stancato (5 punti) – Gianni (1 punto)- Ritrovato (11 punti)- Selvaggi (8 punti) Morabito (4 punti)- Ceglie (15 punti) – Musciacchio (L).

I set: Set a senso unico con la New Hospital che conduce il set con autorevolezza. Raffaele costretta affannosamente ad inseguire ma senza mai impensierire la squadra di casa: 25-14.

II set: calo di attenzione e sbavature da parte della squadra paolana. Raffaele Lamezia in vantaggio in alcuni frangenti del parziali con un distacco anche di 4 punti. Dopo aver riordinato le idee la New Hospital riesce prima a stare con il fiato sul collo alle avversarie e poi completare un splendida rimonta che le consente di portare a casa anche il secondo set: 25-22.

III set: parziale fotocopia del secondo con molti errori da parte della New Hospital. Raffaele Lamezia ne approfitta per alcuni tratti ma non riesce a strappare il set e prolungare l’incontro. Da segnalare il debutto in campionato tra le fila della New Hospital di Piera Vizza. Anche in questo set le troppe disattenzioni potevano costar caro ma grazie a una prova buona corale la New Hospital termina il set con lo stesso risultato del secondo (25-22) e porta a casa altri tre preziosissimi punti per il proseguo del suo cammino nel girone A del campionato regionale di serie C.

In classifica generale, grazie a questo successo la squadra paolana è al secondo posto con 12 punti a due lunghezze di ritardo dalla capolista Volley Cirò Marina (quest’ultima ha giocato una partita in più).

Sabato nuovo impegno casalingo al Tonino Maiorano alle 18,30 arriva la Pinko Lamezia. La compagine di Mister Neri cercherà di continuare a macinare punti con una prova maiuscola di tutte le pallavoliste. Dopo 4 giornate ci sono ancora ampi margini di miglioramento individuali e corali che fanno ben sperare per il proseguo della stagione in corso. Sarà indispensabile soprattutto in questa fase del campionato l’apporto anche del pubblico che si spera sia sempre più festoso e numeroso nei match in casa.

