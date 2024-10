NBA, è storia: LeBron James in campo a 40 anni con il figlio Bronny | VIDEO

StrettoWeb

Una prima volta storica. Un’altra straordinaria pagina NBA che porta la firma di LeBron. È arrivata la tanto attesa notte in cui LeBron James e il figlio Bronny sono scesi in campo in maglia Lakers in una partita ufficiale. Non era mai successo che padre e figlio giocassero insieme, nella stessa squadra.

A 4 minuti dalla fine del primo tempo con i Lakers +16 sui Timberwolves, coach JJ Redick regala agli spettatori della Crypto.com Arena di LA il momento tanto atteso: LeBron e figlio entrano in campo sotto un diluvio di applausi. Ad asssistere anche Ken Griffey Sr. e Ken Griffey Jr. , la coppia padre-figlio che ha giocato insieme in Major League con i Marines all’inizio degli anni novanta.

“Sei pronto? Hai visto l’intensità che c’è in campo, vero? Non pensare ai tuoi errori, dai tutto quello che hai“, dice LeBron a Bronny. E il momento tanto atteso diventa storia. Assist di LeBron tripla del figlio, solo ferro. Peccato. La favola non si completa fino in fondo, Bronny non segna: è una 55ª scelta al Draft, non è talentuoso come papà, per qualcuno in NBA non dovrebbe neanche starci. Ma poco importa. La favola è scritta, anche senza canestro. I Lakers vincono 110-103.

“Un momento che non dimenticherò mai – ha dichiarato al termine del match Bronny James – sono davvero grato per l’opportunità che mi è stata data, adesso voglio migliorare giorno dopo giorno”. Papà LeBron ha aggiunto: “la famiglia per me è la cosa più importante di tutte. Facendo questo lavoro spesso mi sono assentato, adesso poter giocare con mio figlio è qualcosa di assolutamente straordinario. Lo considero uno splendido regalo, sono incredibilmente orgoglioso di lui“.

Bronny James. The first father-son duo to play together in the NBA! pic.twitter.com/naadFLoPmh — NBA (@NBA) October 23, 2024

