Nations League, la Francia vince e accorcia sull’Italia: regolamento, classifica, calendario

L’Italia sfiora la terza vittoria in tre gare di Nations League e deve accontentarsi del 2-2 contro il Belgio a causa di una sciagurata espulsione di Pellegrini. Azzurri comunque primi in classifica con 7 punti ma con la Francia che torna, prepotentemente, con il fiato sul collo dei ragazzi di Spalletti.

Come facilmente pronosticabile alla vigilia, i ‘Bleu’, seppur orfani di Mbappè, hanno dominato la gara contro Israele con il punteggio di 1-4 portandosi al secondo posto a quota 6. Terza piazza per il Belgio con 4 punti, quarto Israele a 0.

Il regolamento della Nations League

A partire dall’attuale edizione, ricordiamo che sono stati introdotti i quarti di finale ai quali parteciperanno le prime due classificate di ogni girone della Lega A: per passare il turno, dunque, non servirà arrivare per forza al primo posto, come accadeva in passato. La terza classificata farà lo spareggio contro una seconda della Lega B, l’ultima classificata nel girone sarà retrocessa.

Classifica Lega A Gruppo 2 Nations League

Italia 7 Francia 6 Belgio 4 Israele 0

Calendario Nations League

Quarta giornata

14 ottobre

Ore 20:45

Belgio-Francia

Italia-Israele

Quinta giornata

14 novembre

20:45

Belgio-Italia

Francia-Israele

Sesta giornata

17 novembre

Ore 20:45

Israele-Belgio

Italia-Francia

