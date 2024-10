Nations League, una bella Italia rovinata da Pellegrini: rosso sciagurato e fischi dal ‘suo’ Olimpico

StrettoWeb

Un’Italia da urlo, anzi da urla, come quelle di Lele Adani in telecronaca su Rai 1, quella vista contro il Belgio per una mezz’ora abbondante. La Nations League sembra essere il torneo della rinascita dopo la debacle di Euro 2024 e l’Italia si è presentata con due vittorie importanti contro Francia e Israele e che questa sera meritava il tris.

Primo tempo dominato dai ragazzi di Spalletti. La difesa a 3 funziona, il CT ha trovato i suoi punti fermi a livello tecnico e tattico: Calafiori e Tonali portano energia dalla Premier League, Cambiaso (autore del primo gol) e Dimarco rendono letali le fasce, Ricci aggiunge fosforo in regia e Frattesi non fa rimpiangere Barella. Preziosissimo davanti Retegui, ormai punto fermo dell’Italia e dell’Atalanta, capocannoniere della Serie A, in gol questa sera nella seconda marcatura.

Il Belgio ci ha capito poco o nulla, sballottato dalla qualità degli azzurri e in costante apprensione: la sensazione è che i gol sarebbero potuti aumentare anche nella ripresa. Al 38′ la sciocchezza di Pellegrini ha cambiato l’inerzia della gara: una scivolata inutile, sulla trequarti azzurra, alle spalle di Theate, innocuo terzino/braccetto del Francoforte passato anche dal Bologna. Prima giallo, poi rosso al Var. Pellegrini esce mestamente fra i fischi del ‘suo’ Olimpico che lo sta già contestando con la maglia della Roma, per problemi dentro e fuori dal campo: la sua presenza in Nazionale, visto il momento e le ultime prestazioni, sarebbe pure da mettere in dubbio.

Italia in 10 e colpita subito con uno schema su punizione che porta al gol di De Cuyper. Nella ripresa gli azzurri faticano, con l’uomo in meno, costretti a giocare una gara di contenimento. Al 61′ la zampata di Trossard su corner vale il 2-2 con il quale si conclude la gara. Un pareggio, tutto sommato positivo per la prestazione offerta, l’imbattibilità mantenuta con l’uomo in meno e il primo posto in classifica. Resta però l’amaro in bocca di aver buttato via 2 punti per un errore grossolano.

