Natale a Reggio Calabria, pubblicati due avvisi dai settori Cultura e Appalti

Proseguono le attività in preparazione del Natale 2024 nella città dello Stretto. Nella giornata del 29 ottobre scorso sono stati pubblicati due avvisi in continuità con la delibera relativa alle attività da svolgere in occasione del Natale 2024. A darne notizia è l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo che ricorda: “l’obiettivo dell’Amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà è quello di coinvolgere tutto il contesto cittadino, dal centro fino alle frazioni collinari, con iniziative di valorizzazione culturale e turistica che favoriscano il processo di rigenerazione urbana e di rinascita socio-economica”.

Due avvisi

In questo contesto si inseriscono i due avvisi pubblicati dai settori Cultura e Appalti. Come spiega l’assessore Romeo «Un avviso, finanziato dal Pn metro plus 21/27, viene dal settore Cultura e Turismo e riguarda la ricerca di un soggetto per realizzare attività di valorizzazione sociale, culturale, turistica e di rigenerazione urbana del territorio comunale, dando voce a tutte le professionalità artistiche, creative. Nell’avviso sono contenute le indicazioni delle attività che si dovranno realizzare: il villaggio dei Dolci a Piazza Italia, il villaggio dell’Artigianato a Piazza Duomo, il villaggio del Food a Piazza Castello e quello di Babbo Natale alla Villa Comunale. Lo stesso villaggio poi diventerà villaggio della Befana il 6 gennaio 2025. Ci saranno inoltre una serie di attività da fare con artisti di strada, musica, che animeranno tutto il centro storico per valorizzare il territorio».

Gli operatori economici interessati, sono invitati ad inviare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 16.00 di giorno 13 novembre 2024.

Le parole di Romeo

“L’altro avviso pubblicato dal Settore UPI Economia urbana, occupazione, gestione procedimenti di gara e negoziali – ha continuato l’esponente della Giunta – intende procedere alla selezione di progetti, presentati da soggetti non aventi scopo di lucro, per mettere in atto, nei territori delle ex 14 circoscrizioni (eccetto il Centro storico), specifiche azioni per valorizzare il territorio comunale, con progetti di animazione, di attività identitarie, culturali, sportive, ricreative ed eventi di natura diversa coinvolgendo anche commercianti, artigiani e tutti gli esercizi commerciali del vicinato. Abbellire gli spazi con installazioni artistiche temporanee, addobbi o altro. Sappiamo, infatti, che la realizzazione di addobbi nel periodo natalizio costituisce sempre più un elemento di attrattività turistica per la città, oltre a rientrare tra le tradizioni gradite a cittadini, visitatori e city users e a svolgere una funzione di promozione commerciale in un periodo abitualmente dedicato anche agli acquisti”.

“Le attività serviranno a favorire occasioni di incontro, conoscenza, socializzazione, migliorare la qualità di vita della comunità e aiutare la cittadinanza a riappropriarsi di spazi pubblici, rendendo il territorio più attrattivo. E ancora a riqualificare il territorio attraverso eventi, iniziative, manifestazioni di richiamo turistico, per il coinvolgimento della popolazione residente ma anche dei visitatori; dunque creare un circuito di collaborazione con le attività produttive, con il mondo associazionistico e con tutti gli attori che a vario titolo operano nel territorio per la realizzazione di eventi proposti ai visitatori che contribuiscano a richiamare l’attenzione con percorsi tematici, di condivisione e conoscenza delle tradizioni legate al Natale a beneficio della cittadinanza, dei visitatori e dei turisti”.

Le risorse

Le risorse complessivamente messe a disposizione ammontano a 140.000,00 euro per le attività, le iniziative ed i particolari eventi organizzati sul territorio comunale da parte degli ETS (enti terzo settore) e associazioni di categoria, sociali, culturali, sportive, ricreative e turistiche. Verrà finanziato un solo progetto per circoscrizione con l’assegnazione di un contributo massimo pari a 10.000,00 euro. Sul sito dell’ente è stata pubblicata la modulistica per partecipare entro e non oltre mercoledì 13 Novembre 2024 alle ore 12.00.

