Motocross, ancora un successo per il pilota reggino Rosario Corsaro

Doveva vincere ad Amantea per restare ancora in scia al capolista Giuseppe Leonelli e nella recente tappa in provincia di Cosenza non ha sbagliato nulla, svettando fra altro 20 forti partecipanti sul fondo morbido della splendida spiaggia della nota località tirrenica. Rosario Corsaro ha confermato una volta ancora il suo valore, rintuzzando gli attacchi dei suoi ottimi avversari e portandosi solitario al comando di una gara che ora lo lancia verso l’adrenalinico rush conclusivo di campionato, che si terrà a Locri il prossimo 10 novembre.

Una finale che vedrà Corsaro opposto all’altro veloce driver reggino Leonelli, in una vibrante gara a coefficiente raddoppiato, ove in ballo ci sono circa 180 punti, a fronte dei circa 30 che dividono questi due giovani rivali al via. Candidato al terzo posto finale in campionato è Yusef Abulcair, a podio ad Amantea.

Rosario Corsaro ha disputato fin qui una stagione quasi perfetta, collezionando vittorie e podi assoluti in sequenza sul fondo morbido, dove è già un pilota di riferimento per la quarto di litro. In compagnia dei suoi preparatori Vincenzo e Carmelo Virduci, Rosario Corsaro si allena settimanalmente per affinare ulteriormente la sua grande abilità sul soffice e crescere in competitività anche sul compatto, dove attualmente non è altrettanto veloce in senso assoluto, ma è comunque in crescendo continuo. Preparatore tecnico della moto e’ il reggino Carmelo Saccà, mentre addetto a video ed audio è Giulio La Scala.

