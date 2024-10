Sci, è morta Matilde Lorenzi: la giovane sciatrice caduta tragicamente in allenamento

StrettoWeb

Mondo dello sci in lutto per la morte di Matilde Lorenzi, giovane promessa azzurra appartenente al gruppo sportivo dell’Esercito. La ragazza è caduta in allenamento nella giornata di ieri, verso le 11, presso il comprensorio Alpin Arena Senales, in alta quota a circa 3100 metri. Matilde Lorenzi, 20 anni, è caduta e a causa della forte velocità e ha riportato traumi in più parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Senales e personale del centro addestramento alpino carabinieri di Selva Val Gardena. La ragazza si trovava ricoverata presso l’ospedale di Bolzano in gravi condizioni. Nella mattinata odierna è stato notificato il decesso.

A darne notizia è il Ministero della Difesa che, insieme al ministro Guido Crosetto, esprime il più profondo cordoglio e si stringe “in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del caporale Matilde Lorenzi“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.