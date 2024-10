Microcredito imprese cooperative: firmato protocollo tra UNCI ed Ente Nazionale

StrettoWeb

Nella giornata di ieri presso la Camera dei Deputati è stato presentato, con il coinvolgimento di numerosi rappresentati istituzionali, il protocollo d’intesa siglato a sostegno delle imprese cooperative tra Unci – Unione nazionale cooperative italiane- e l’Ente nazionale per il microcredito. Lieti il Presidente Andrea Amico e la Vice Presidente MariaPia De Zitti che insieme al Presidente per l’Ente Nazionale per il Microcredito, Mario Baccini e il Responsabile dell’Area Credito, Marco Paoluzi, hanno dettagliato i contenuti di quella che rappresenta un’importante opportunità per le nuove attività che nascono nel Paese e per il consolidamento e il rilancio di quelle esistenti, oltre che per lo sviluppo delle economie locali.

Soddisfatti i Presidenti Regionali presenti all’evento consapevoli di avere uno strumento in più da offrire ai propri associati. Il Microcredito infatti nasce col fine primario di sostenere la microimprenditorialità, di aiuta a ridurre la povertà e aumentare il reddito e l’occupazione, non attraverso un contributo in denaro, ma facendosi “garante” nella richiesta di finanziamento per tutti quei soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, che generalmente sono esclusi dal settore finanziario formale, come spesso le cooperative di piccole dimensioni.

Con il Microcredito, le imprese che non riescono ad accedere ai normali finanziamenti, possono avviarsi ed espandersi senza dover ricorrere a metodi come il social lending (prestiti erogati da privati ad altri privati su Internet) e spesso – purtroppo – anche l’usura. Rispetto alla gran parte dei finanziamenti poi ha il vantaggio che non deve essere chiesto obbligatoriamente per un’attività specifica ma può essere ad esempio utilizzato per ordinarie operazioni di liquidità, per il pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti soci lavoratori, per il ripristino di capitale circolante o per acquisto di beni e corsi di formazione.

Il microcredito è quindi uno strumento finanziario che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria e sociale di coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale. Non si tratta semplicemente di un prestito di piccolo importo, ma di un’offerta integrata di servizi finanziari e non finanziari. Ciò che contraddistingue il microcredito dal credito ordinario è l’attenzione alla persona, che si traduce con l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno ai beneficiari dalla fase pre-erogazione a quella post-erogazione, nonché la particolare attenzione prestata alla validità e alla sostenibilità del progetto imprenditoriale.

Tutte le cooperative interessate possono rivolgersi agli sportelli UNCI presenti sul territorio calabrese:

Sede Regionale : nuova UNCI Calabria via Tommaso Campanella 28/a 89122 Reggio Calabria 0965-1875357 – nuovauncicalabria@libero.it nuovauncicalabria@pec.it.

Sportello Zonale per l’area della locride: http://uncilocride.it – info@uncilocride.it – 338/2674028.

