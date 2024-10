Messinaservizi: “impegnati nel contrastare abbandoni selvaggi”

Relativamente alla denuncia dell’ennesimo scempio perpetrato nel rione Annibale, conosciuto come rione “Case Gialle”, e riconducibile probabilmente a soggetti coinvolti nel traffico illecito di rifiuti, Messinaservizi chiarisce di essere attivamente impegnata a contrastare questi abbandoni selvaggi con azioni costanti di verifica e bonifica settimanale dei luoghi.

“Siamo certi – spiega la presidente Mariagrazia Interdonato – che il tavolo tecnico aperto in Prefettura tra la Polizia Municipale e le diverse forze dell’ordine, specificamente dedicato all’abbandono e al traffico illecito di rifiuti, insieme all’incremento delle telecamere che entro la fine di ottobre verranno installate in diverse zone del territorio cittadino, contribuirà significativamente a contrastare questo fenomeno. Vogliamo anche ricordare che l’abbandono dei rifiuti è un reato penale, come stabilito dalla legge, e che il contrasto a tale fenomeno rappresenta una priorità per il decoro e la sicurezza della nostra città”