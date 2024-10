Messina Volley, Mondello: “stiamo provando nuove soluzioni per affrontare al meglio il derby con l’Unime”

StrettoWeb

Il Messina Volley torna fra le mura amiche del “PalaRescifina” nella 2ª giornata del Campionato di Serie C femminile di pallavolo. Le ragazze dirette da coach Francesco Trimarchi ospiteranno il derby cittadino contro l’SSD Unime, con l’intento di riscattare la sconfitta esterna contro la Polisportiva Nino Romano al tie-break della scorsa settimana. Le universitarie, dal canto loro, sono reduci dalla sconfitta interna per 3-0 con la Pallavolo Zafferana. Nel match di sabato delle 20.30 scenderenno in campo tre ex dell’Unime, approdate in questa stagione in maglia giallo-blu, il libero Silvana Natoli, la banda Marika Arena e l’opposto Adriana Ignoto.

“L’Unime è una squadra che incotriamo ogni anno, – presenta il match la banda del Messina Volley Giulia Mondello – ma entrambe le formazioni sono cambiate in questa stagione. Non conosciamo molte atlete e soprattutto le loro dinamiche di gioco, però in questa settimana stiamo cercando di migliorare il nostro equilibrio, anche perché la nostra prima partita è stata molto altalenante. Inoltre in questi allenamento stiamo provando nuove soluzioni che ci consentono di raggiungere il nostro obiettivo. Rispetto alla scorsa stagione – continua il numero 8 giallo-blu – molte squadre non c’erano nel nostro girone e dunque il campionato non sarà per niente facile. Già dalla prima giornata si è visto che dobbiamo cercare degli equilibri, come del resto devono trovare anche le altre squadre. Nell’arco della stagione incontreremo molte squadre attrezzate, composte da gente di esperienza, ma l’importante è focalizzarci sul nostro gioco ed esprimere quello che sappiamo fare, anche perché l’obiettivo sia uguale per tutti”.

