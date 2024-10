Messina, a villa Dante la Giornata della Prevenzione Sanitaria

StrettoWeb

Promossa dalla III Municipalità, in sinergia con l’Amministrazione del sindaco Federico Basile, si terrà sabato 26 ottobre, dalle ore 9 alle 14.30 a villa Dante, a Messina, la V edizione della Giornata della Prevenzione Sanitaria, finalizzata ad offrire gratuitamente alla cittadinanza, la possibilità di sottoporsi a visite, controlli medici o beneficiare di consulenze sanitarie. Gli operatori sanitari e non, che intendono aderire in termini di prestazione ed assistenza all’iniziativa, possono far pervenire la loro disponibilità entro e non oltre domenica 13 ottobre 2024, inviando una mail all’indirizzo circoscrizione03@comune.messina.it.

La salute è uno dei fattori che maggiormente determina la qualità della vita di ogni individuo e l’aspetto della prevenzione è componente necessaria della tutela alla salute. Come per le precedenti edizioni, la Giornata della Prevenzione Sanitaria, coordinata da Silvana Paratore legale esperta di politiche sociali, nasce dalla collaborazione con operatori del settore sanitario e con coloro che a vario titolo intendono dare gratuitamente il loro contributo.

