Messina, traffico deviato lungo il tratto di viale Giostra | DATE

Da domani, mercoledì 9 ottobre, sino a giovedì 31 ottobre, sarà deviato il transito veicolare lungo il tratto di viale Giostra a Messina, in corrispondenza dello svincolo bidirezionale dell’autostrada A20, mediante il posizionamento di barriere tipo New Jersey e segnaletica stradale.

Istituito inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia del viale Giostra, nel tratto compreso tra 200 metri a monte dello svincolo autostradale e 200 metri a valle dello stesso svincolo. Il provvedimento è stato adottato per permettere in sicurezza i lavori di ripristino delle isole spartitraffico e della segnaletica stradale nei pressi dello svincolo bidirezionale dell’autostrada A20 ad intersezione con il viale Giostra, assicurando la circolazione stradale.

