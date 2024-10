Messina Tourism Bureau: ottimi riscontri dal TTG Travel Experience di Rimini

StrettoWeb

Soddisfazione per la significativa partecipazione e attenzione, con l’avvio di interessanti interlocuzioni in vista di prossime collaborazioni. Si è conclusa così la tre giorni di Messina Tourism Bureau al TTG Travel Experience di Rimini, una delle fiere di settore più importanti a livello internazionale. Le bellezze e i tesori della città dello Stretto e della provincia hanno conquistato buyers provenienti da ogni parte del mondo, operatori del turismo e visitatori.

Lo stand di MTB e dei co-espositori Città metropolitana di Messina, Comune di Montagnareale e Progetto Circe (Comune di Casalvecchio Siculo) è stato tra i più visitati anche in occasione delle degustazioni dei prodotti tipici della nostra provincia. I sapori autunnali delle paste di mandorla, della frutta martorana e delle castagne di Montagnareale, i tradizionali maccheroni fatti in casa, i gustosi piparelli e ‘nzuddi di Casalvecchio Siculo hanno fatto sì che l’esposizione diventasse tra le tappe più “gettonate” della kermesse. Di grande interesse anche l’offerta turistica del Comune di Tripi, l’antica Abakainon tutta da scoprire con un territorio ricco di patrimonio archeologico e culturale.

La manifestazione di Rimini è stata anche l’occasione per avviare collaborazioni con i Paesi che sul finire dell’800 primi del ‘900 sono stati meta di migliaia di emigranti siciliani. Da tempo il Messina Tourism Bureau sta promuovendo intese per un settore, quello del cosiddetto turismo delle radici, in forte crescita. In particolare il presidente di MTB Gaetano Majolino ha promosso la Rete Metropolitana dei comuni per il turismo della radici – Messina presso gli operatori di diversi Paesi sudamericani, terre che hanno visto nel passato importanti ondate migratorie dall’isola e dalla provincia di Messina. Legami mai interrotti al punto che proprio il turismo delle radici sta spingendo i figli e i nipoti di quei migranti a voler conoscere le terre, le tradizioni, la cultura dei loro avi. Nell’Anno delle Radici italiane nel mondo il Messina Tourism Bureau oltre alle iniziative in corso ha in programma la partecipazione a Matera il 18 e 19 novembre al “ROOTS-in”, Borsa internazionale del turismo delle origini.

La partecipazione al TTG Travel Experience di Rimini ha consentito di dedicare attenzione anche al tema della promozione dell’imprenditorialità per il settore turistico, nell’ambito delle attività di Imprendo.Me, che si prefigge di fornire assistenza, supporto e guida al sistema imprenditoriale e delle start up della Città Metropolitana di Messina e della Sicilia. Nel corso della manifestazione infatti si è avviato un confronto con le aziende espositrici aderenti alla Associazione Startup Turismo, al fine di sviluppare collaborazioni in particolare con quelle siciliane. Sempre in tema di innovazione e start up il Messina Tourism Bureau sarà presente alla Smau di Milano, il 29 e 30 ottobre. Anche in questo caso la partecipazione all’appuntamento di riferimento in Italia per innovazione e digitalizzazione sarà un’opportunità per MTB, nell’ambito di Imprendo.me, per individuare sinergie, approfondire proposte e possibilità di nuove partnership.

