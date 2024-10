Messina Tourism Bureau: attivi sportello e servizi

StrettoWeb

Sono riprese le attività di Imprendo.Me, attraverso una serie di servizi che il Messina Tourism Bureau mette a disposizione degli imprenditori e delle start up del territorio. Grazie ad un qualificato team di professionisti Imprendo.Me offre gratuitamente attività di orientamento, consulenza e assistenza a giovani che vogliono scommettersi in Sicilia, ad imprenditori già presenti che intendono ampliare il raggio d’azione, a start up, piccole e medie imprese interessate a crescere o ad investire in nuovi progetti ed iniziative. Siamo al fianco degli imprenditori garantendo, sia attraverso uno sportello pubblico che on line, un servizio d’informazione su bandi, avvisi, bonus, manifestazioni d’interesse, opportunità legate alla finanza agevolata ed ai finanziamenti europei.

L’equipe di professionisti assicura inoltre l’assistenza nelle diverse fasi di accesso alle misure di finanziamento e nella redazione di business plan. Le attività di Imprendo.Me sono ricominciate grazie al contributo della Regione Siciliana e consentiranno di poter affiancare le imprese in un periodo che richiede massima attenzione nelle sfide della transizione digitale ed ecologica, nell’innovazione e nell’internazionalizzazione. Anche quest’anno inoltre sarà assegnato il Premio Imprendo.Me volto a valorizzare realtà che si sono particolarmente distinte. Ulteriori informazioni su sportello e servizi sono nelle pagine social e sul sito.

