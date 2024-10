Messina: tutto pronto per lo Stretto-Art, festival delle arti. C’è un nuovo ospite | INFO

StrettoWeb

Mancano pochi giorni a Stretto-Art, il festival delle arti che si svolgerà l’11-12 ottobre al Palacultura di Messina, ma il parterre di ospiti continua ad ampliarsi: all’evento organizzato dall’associazione StrettoCrea parteciperà anche l’architetto di fama internazionale Francesco Ferla.

Chi è Francesco Ferla

Francesco Ferla è conosciuto per saper spaziare all’interno del mondo artistico fra architettura, fotografia e design, riuscendo a portare lo spirito della Sicilia in giro per il mondo. Fra i suoi lavori più importanti, ha esposto per il Ministero degli Esteri al Beit Beirut Urban Museum, per gli Istituti di Cultura di Parigi, Buenos Aires e per l’Unesco Observatory di Moròn (Argentina). A Palermo per il Comune di Palermo, Assessorato alla Cultura, realizzando la mostra delle fotografie degli Edifici Unesco. Ferla terrà, nella giornata inaugurale dell’11 ottobre, una lectio magistralis dal titolo “Scenari futuri. Accessibilità e realtà virtuale” presso la Sala Palumbo del Palacultura, alle ore 11:30.

Le parole degli organizzatori

“Siamo riusciti nell’intento di ospitare un’artista di fama internazionale, e ciò non può che essere positivo sia per la città di Messina che per i cittadini che avranno l’opportunità di conoscere e imparare direttamente da una figura artistica di spicco. Stretto-Art è il festival delle arti, e abbiamo colto l’occasione per proporre un programma artistico globale e che potesse suscitare curiosità nella cittadinanza”, dichiarano Giuseppe Mulfari, Presidente di StrettoCrea, e Giandomenico Arnao, Direttore Artistico dell’evento, che aggiungono: “Ringraziamo la Fondazione Architetti del Mediterraneo che ha collaborato con noi per la realizzazione di questo traguardo”.

