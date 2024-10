Messina, lo spettacolo “piccolomondomusica” si è aggiudicato il bando “SIAE – Per Chi Crea”

StrettoWeb

Piccolomondomusica scritto da Marta Cutugno, è lo spettacolo vincitore del bando SIAE – Per Chi Crea – Nuove Opere sezione Teatro 2023 un importante riconoscimento nazionale per avvicinare i giovani e giovanissimi al mondo dei suoni. Lo spettacolo, prodotto da Maurizio Puglisi per Nutrimenti Terrestri e con la regia di Adriana Mangano, andrà in scena per le scuole in matinée mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. E’ anche prevista una replica aperta a tutti giovedì 17 ottobre alle 18.30. Protagonisti gli attori Francesco Natoli e Giulia De Luca (nei ruoli di Snuk e Croma), che saranno sul palco insieme a Emanuela Ungaro e Alessio Pettinato.

Maurizio Puglisi, spiega: “In quarant’anni di attività, Nutrimenti Terrestri non aveva mai prodotto uno spettacolo di teatro ragazzi e ‘Piccolomondomusica’ segna per tutti noi un nuovo inizio in questa direzione. Si tratta di uno spettacolo rivolto principalmente a piccoli spettatori, dal carattere didattico e divulgativo sui primi elementi di teoria della musica e questo ci ha reso ancora più motivati nel portarlo in scena con attenzione e dedizione. Abbiamo investito tanto impegno dal punto di vista tecnico, artistico e organizzativo, nella convinzione che uno spettacolo teatrale, indipendentemente dall’età anagrafica del fruitore, abbia bisogno dei suoi tempi per essere maturato, sviscerato e fatto proprio dagli attori e che meriti sempre una straordinaria cura”.

“Fondamentale la collaborazione dell’EAR Teatro di Messina che ha aderito al nostro progetto, concedendoci di utilizzare la Sala Contilli, il palcoscenico del Teatro Vittorio Emanuele e mettendoci a disposizione elementi di scena di proprietà dell’Ente. Per questo motivo ci tengo particolarmente a ringraziare il Commissario straordinario Orazio Miloro e il Sovrintendente Gianfranco Scoglio. Chiunque faccia questo lavoro sa quanto è importante poter lavorare nelle migliori condizioni possibili”, conclude Puglisi.

Aggiunge Marta Cutugno, che presenta così lo spettacolo: “Piccolomondomusica si rivolge a bimbi e bimbe sognanti e a chi preferisce continuare a sognare anche se bimbo non è più. Gli spettatori verranno accompagnati da due curiosi personaggi per le vie del piccolomondomusica per imparare divertendosi. Insieme a Snuk e Croma faremo una passeggiata didattica, tra note sul pentagramma e figure di valore, un’occasione unica e dolce per accostarsi alla macchina teatrale grazie al mondo dei suoni. Sono particolarmente emozionata per questo debutto e molto contenta per la qualità della messa in scena che la regista Adriana Mangano sta regalando allo spettacolo”. Prezzo dello spettacolo: 5 euro.

