Messina, l’Associazione Solidarity in action incontra il vescovo ausiliare Di Pietro

L’Associazione Solidarity in action, organizzazione senza scopo di lucro che ha la missione di sostenere gli immigrati nel processo di integrazione nella nostra società, ha incontrato oggi il Vescovo Ausiliare Mons. Cesare Di Pietro. All’incontro hanno partecipato la Vicepresidente dell’Associazione Angelina Cafarella, il mediatore interculturale Antonino Bevilacqua e la volontaria avv. Silvana Paratore.

La solidarietà e l’ accoglienza i temi su cui si sono confrontati i rappresentanti dell’ APS Solidarietà in azione ETS che hanno illustrato l’ attività associativa svolta sul territorio volta a facilitare l’ integrazione degli immigrati attraverso corsi di lingua italiana che li agevolino per la comunicazione e la partecipazione attiva nella comunità, la fornitura di abbigliamento e generi alimentari essenziali, la comprensione dei servizi disponibili sul territorio per una sempre maggiore ed ordinata inclusione sociale.

Consegnato dalla Solidarity in action a Mons Cesare Di Pietro nel giorno del suo 27° Anniversario di Presbiterato un dipinto dell’ incontro di Gesù con la Samaritana.

