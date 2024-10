Messina si candida a ospitare una tappa dei Mondiali di calcio balilla paralimpico | FOTO

StrettoWeb

Si conclude con grande successo la seconda edizione consecutiva in riva allo Stretto di Coppa Italia e Campionato Italiano Assoluto 2024 di calcio balilla paralimpico, evento indetto dalla Federazione Paralimpica Italiana di calcio balilla ed organizzato da Mediterranea Eventi con la compartecipazione del Comune di Messina.

Incetta di medaglie per Mediterranea Eventi che, oltre ad incassare gli apprezzamenti della Federazione e degli atleti per l’ottima organizzazione della manifestazione, complimenti ovviamente condivisi con il Comune di Messina, sale tante volte sul podio con i propri atleti nelle diverse categoria del Campionato Italiano Assoluto, successi che si aggiungono a quello già raggiunto nel Campionato DIR con al coppia Sparadro-De Michele.

Oltre ai risultati organizzativi e sportivi, però, a fare notizia sono anche due importanti annunci del Presidente della FPICB Bonanno, fatti alla platea alla presenza del Sindaco di Messina, Federico Basile e dell’Assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, tornati al PalaRescifina in occasione delle finali.

“A Messina già da qualche anno abbiamo iniziato un percorso importante di sport ed inclusione, condiviso a tutti gli effetti con l’Amministrazione Comunale – cosi il Presidente Bonanno – Proprio per questo la nostra Federazione ha deciso con grande piacere, a margine del percorso di formazione di alcuni Docenti messinesi terminato qualche giorno fa e del primo torneo Interscolastcio della Città di Messina, di donare 14 calcio balilla (7 standing e 7 sitting) alla città di Messina ed alle scuole messinesi, per costruire un percorso ancora più saldo e lungimirante. Ma non solo.

A Messina ormai mi sento a casa e sono convinto della grandi potenzialità di questa città. Quindi, in qualità di consigliere della Federazione Internazionale e Presidente della commissione Paralimpica in seno alla ITSF, questa mattina ho proposto Messina come sede per ospitare nel 2026 una tappa del Campionato del Mondo. Si tratta dell’evento più importante a livello mondiale che porterà in riva allo Stretto oltre 500 atleti e sono convinto che l’Amministrazione Comunale, Mediterranea Eventi e tutta la città saranno prontissimi per un evento del genere. Una vera vetrina di inclusione a 360 gradi e l’inizio di un percorso ancora più lungo e saldo con la città”.

“La donazione dei calcio balilla è un gesto bellissimo che si commenta da sè per il quale vi ringrazio a nome della città – risponde cosi Federico Basile – Un gesto che crea ancora più sinergia, che conferma quanto Messina sia una città aperta e che diventa la naturale conseguenza di quanto stiamo costruendo insieme. L’annuncio del Campionato del Mondo ci riempie di gioia e non possiamo che esserne orgogliosi, rispondendo con un fermo si alla proposta. Non si tratta solo di una vetrina importante per la nostra città, ma conferma la nostra grande vocazione per la costruzione di un percorso verso una Messina inclusiva ed aperta”.

Fa eco alle parole del Sindaco anche Massimo Finocchiaro, Assessore allo Sport: “sono veramente emozionato per questi annunci. Siete un vero grande esempio di generosità e di inclusione. Ben vengano giornate dedicate allo sport e alla condivisione come questa e, soprattutto, ben venga la costruzione di un florido futuro insieme, che parli di apertura della nostra città e di inclusione del nostro territorio nei confronti di tutti. Grazie di tutto”.

Sotto il profilo puramente tecnico, andando per ordine, questi i risultati del Campionato Italiano 2024.

Vince il Campionato Italiano Assoluto femminile specialità RNU e ITSF singolare Angelita Alles del club Polha Varese e secondo posto per Maria Luigia Civili di Gli Audaci Roma.

Storico successo per le due campionesse che acquisicono il diritto di partecipare ai primi Campionati del mondo di calcio balilla paralimpico femminile in programma a Zaragoza (Spagna) dal 23 al 25 giugno 2025. Si aggiudicano il Campionato Italiano Assoluto maschile categoria doppio open specialità RNU e ITSF classificazioni miste va a Daniele Riga e Domenico Smario, seguiti sul podio da Corrado Montecaggi e Luigi Iannone, terzo posto per la coppia di Mediterranea Eventi formata da Dino De Leo e Daniele Costantino. Nel Doppio ITSF vittoria per Daniele Riga e Domenico Smario, seconda piazza per Luigi Iannone e Corrado Montecaggi, terzo posto per Roberto Silvestro e Paolo De Florio. Nel singolo maschile specialità RNU e ITSF classificazione TS1 vittoria per Roberto Silvestro, seguito dagli atleti di casa Daniele Costantino e Massimo Chiappini.

Il singolo maschile specialità RNU classificazione va a Cristian Guizzardi, secondo posto per Francesco Valente e terzo posto per Vito Loris Bonaldo. Nel singolo maschile specialità ITSF classificazione TS2 medaglia d’oro per Francesco Valente, argento per Gianpaolo Rossi, bronzo per l’atleta di mediterranea Eventi Francesco Vento. Il singolo maschile specialità RNU e ITSF classificazione TS3 se lo aggiudica Daniele Riga, seguito da Corrado Montecaggi e Luigi Iannone.

In chiusura spazio anche alla consegna dell’ “Omino d’oro”, riconoscimento della FPICB assegnato per meriti sportivi ad atleti e dirigenti, tra i quali, quest’anno, assegnato anche al Presidente di Mediterranea Eventi, Alfredo Finanze.

L’evento si svolge in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico e ITSF e con il supporto di SuperAbile Inail, Roberto Sport, OFFCarR, Handytech, Studio3A, OmniaEventi, KiFraTV e Autonomy. Fondamentale anche il sostegno di diversi partner del promoter locale, quali AISM Sicilia, Triptop, New Delta, Eureka, Lustru ‘I Luna, Birrificio Messinaì, ANGLAT Messina, Decathlon Milazzo e Uno Vending.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.