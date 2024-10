Messina, seminario tecnico su “Le innovazioni nei dispositivi di ritenuta stradale”

StrettoWeb

L’Ordine degli Ingegneri di Messina, in collaborazione con il Centro Studi e Formazione O.I.M., organizza un seminario tecnico dal titolo “Le Innovazioni nei Dispositivi di Ritenuta Stradale: Attività di Ricerca, Principi ed Esempi Progettuali e Applicativi alla luce delle Vigenti Normative”, che si terrà giovedì 24 ottobre 2024, dalle ore 9:30 alle ore 18:30, presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina.

L’evento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento professionale per ingegneri e tecnici del settore. Le tematiche trattate includeranno le innovazioni più recenti nei dispositivi di ritenuta stradale, con particolare attenzione alla progettazione, installazione e manutenzione, e al ruolo di questi dispositivi nella sicurezza delle arterie di comunicazione. Saranno discussi, inoltre, i costi economici e sociali degli incidenti stradali, e come le nuove tecnologie possono contribuire a ridurli.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Messina, Federico Basile, e del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina, Santi Trovato, esperti del settore, tra cui rappresentanti di Anas S.p.a. e SMA Road Safety S.r.l., presenteranno studi e progetti applicativi, offrendo una panoramica delle attuali normative di riferimento e dei sistemi all’avanguardia, come le barriere in acciaio, i dispositivi salva motociclisti, e gli attenuatori d’urto per la gestione delle infrastrutture più critiche.

Il Sindaco Basile commenta “la sicurezza delle nostre infrastrutture passa necessariamente attraverso un’attenta formazione e informazione; solo così potremo ridurre realmente il numero di incidenti e vittime sulla strada”.

L’Ing. Nicola Dinnella, Dirigente Responsabile Area Gestione Rete Catania Anas S.p.a. afferma “mi aspetto grande partecipazione a questo evento dove affronteremo tutte le tematiche più importanti, dall’ideazione dei dispositivi al collaudo. Metteremo a disposizione di tutti la nostra importante esperienza al fine di accelerare quanto più possibile gli interventi necessari per innalzare notevolmente i livelli di sicurezza delle nostre infrastrutture”.

SMA Road Safety sarà sponsor dell’evento, supportando questa iniziativa di aggiornamento e formazione professionale.

Roberto Impero, Ceo di SMA Road Safety spiega che “il seminario offre un’importante occasione di confronto sulle sfide della sicurezza stradale. Con oltre 3.000 morti nel 2023 e un costo sociale di 18 miliardi di euro, è essenziale adottare soluzioni innovative per ridurre gli incidenti. In linea con l’obiettivo dell’UE “Vision Zero”, che mira ad azzerare le vittime sulle strade entro il 2050, il nostro impegno è contribuire a infrastrutture più sicure ed efficienti.”

L‘Ing. Santi Trovato, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina conferma “il forte interesse per l’iniziativa e particolare soddisfazione per l’operato di Anas in Sicilia, che coinvolge anche molti professionisti iscritti al nostro ordine professionale. Ringrazio il Direttore Regionale, Ing. Celia, e il Dirigente, Ing. Dinnella per la disponibilità dimostrata, con l’augurio che questa sinergia possa avere continuità”.

La partecipazione al seminario permetterà agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Messina di ottenere 6 crediti formativi.

Il programma del seminario

09:30 Saluti

Dott. Federico Basile – Sindaco della Città di Messina

Ing. Santi Trovato – Presidente Ordine Ingegneri di Messina

Ing. Nicola Dinnella – Dirigente Responsabile Area Gestione Rete Catania Anas S.p.a.

09:45 – 10:15 – Ing. Cristiano Fogliano – Capo Centro Anas S.p.a. – Sezione di Messina

Il ruolo di Anas nella gestione del patrimonio infrastrutturale, la manutenzione e la valutazione delle prestazioni

10:20 – 11:25 Ing. Nicola Dinnella – Dirigente Responsabile Area Gestione Rete Catania Anas S.p.a.

Barriera NDBA 2.0: la barriera che si adatta all’infrastruttura

11:30 – 12:00 Dott. Roberto Impero – CEO SMA Road Safety S.r.l.

I costi di un incidente stradale

12:05 – 13:00 Ing. Nicola Dinnella – Dirigente Responsabile Area Gestione Rete Catania Anas S.p.a.

Le barriere in acciaio di Anas e i Dispositivi “Salva Motociclista” 13:00

14:30 LIGHT LUNCH

14:35 – 14:55 Ing. Nicola Dinnella – Dirigente Responsabile Area Gestione Rete Catania Anas S.p.a.

Il controllo delle installazioni nei dispositivi di ritenuta stradale (corretto montaggio e corretta posa in opera)

15:00 – 15:40 Dott. Roberto Impero – CEO SMA Road Safety S.r.l.

La sicurezza passiva nelle infrastrutture stradali: i varchi amovibili

15:45 – 16:15 Ing. Nicola Dinnella – Dirigente Responsabile Area Gestione Rete Catania Anas S.p.a.

Innovative modalità di posa in opera della barriera NDBA in arterie con elevato valore di TGM

16:20 – 17:00 Dott. Roberto Impero – CEO SMA Road Safety S.r.l.

Gli attenuatori d’urto nella gestione dei punti singolari

17:05 – 17:35 Dott. Stefano Maria Caterino – Product Marketing Manager SMA Road Safety S.r.l.

I terminali “semplici” e “speciali”

17:40 – 18:10 Domande & Risposte

Per la partecipazione al Seminario l’Ordine riconoscerà agli iscritti all’ Ordine Ingegneri di Messina 6 crediti formativi. Per l’iscrizione al Seminario, per l’attribuzione dei relativi crediti e per avere l’attestato è necessario collegarsi al sito www.ordingme.it e procedere come da indicazioni all’interno della sezione “Seminari e Convegni”.

