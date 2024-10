Messina, rientra la protesta dei lavoratori di Webuild

StrettoWeb

Rientra la protesta dei lavoratori impegnati nella realizzazione del doppio binario a Trappitello. La società webuild, questa mattina, durante un incontro con le rappresentanze sindacali, ha riconosciuto che la mancanza delle ore e qualche indennità per alcuni lavoratori.“Ha prevalso il buon senso a tutela dei lavoratori – affermano il Segretario Generale della CISL Messina Antonino Alibrandi e il Segretario Generale della Filca CISL Messina, Antonino Botta – La società ha dato subito la disponibilità ad effettuare il versamento del 70% della retribuzione mancante e provvederà a saldare la restante parte con il cedolino paga di ottobre perché il cedolino di settembre non poteva essere più rettificato. Accogliamo con soddisfazione la decisione di oggi e riconosciamo la professionalità dei dirigenti della società e la serietà con cui è stata trattata la problematica”.

“Ricordiamo che Webuild, in Sicilia, ha in appalto opere in Sicilia per oltre 7 miliardi di euro e garantisce lavoro a migliaia di maestranze siciliane. Pertanto – concludono Alibrandi e Botta – la Cisl e la Filca CISL sono sempre disponibili al confronto per la tutela dei dipendenti e per il completamento delle opere in corso di realizzazione sul territorio siciliano”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.