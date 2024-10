Messina: presentato Creative Hub, un polo della creatività in grado di attirare talenti e formare eccellenze

StrettoWeb

Un nuovo punto di riferimento per i giovani creativi messinesi denominato Creative Hub è stato presentato stamani a palazzo Zanca dall’assessora Liana Cannata, nel corso di una conferenza stampa, cui hanno preso parte rappresentanti delle realtà che costituiscono il nuovo organismo, Lelio Bonaccorso e Giuliana La Malfa per l’Officina del Sole; Fabrizio Adamo di Pomona Pictures; Giuseppe Arrigo per Ardeek; e Alessandro Di Bella di Sincromie. L’assessore Cannata in apertura dell’incontro ha portato i saluti del sindaco Federico Basile, fuori sede per impegni istituzionali, ed ha poi presentato il Creative Hub.

“Creative Hub nasce, traendo spunto e per rendere ‘il Grande Venerdì di Enzo’ in maniera permanente a Messina”, così l’assessore Cannata ha inteso evidenziare le finalità del progetto ricordando l’iniziativa dedicata al settore della comunicazione pubblicitaria rivolta a giovani talenti che lo scorso maggio è stata ospitata a Messina per la prima volta. “Oggi, grazie a questo gruppo di professionisti nasce Creative Hub, i quali rispettivamente hanno investito nel nostro territorio mettendosi in rete nel settore della creatività – ha proseguito l’Assessore – attraverso una sinergia di intenti che vede l’offerta delle loro competenze e la volontà a collaborare con il Comune di Messina, e in particolare con l’Assessorato alle Politiche giovanili e alla Formazione, per formare giovani talenti o coloro che hanno già passione nei settori creativi e tecnologici per la realizzazione di un percorso che li vede protagonisti in città. Tutto questo in linea con le finalità di YoungMe che non è un semplice portale dedicato ai giovani, ma trattasi di un progetto che si concretizza grazie anche ai fondi del PN Metro Plus 2021 -2027, sarà possibile partendo dalle skills trasversali e settoriali grazie al contributo anche di queste realtà locali investire a Messina continuando a collaborare con il resto d’Italia, Europa e del mondo”.

A conclusione l’Assessore ha ringraziato i rappresentanti per la loro collaborazione e sensibilità dimostrata per il futuro delle nuove generazioni “pur essendo eccellenze all’interno dei loro settori di competenza – ha detto Cannata – è encomiabile il loro spirito e la loro volontà di operare per il bene collettivo e di vedere con uno sguardo diverso la nostra Città”.

A seguire Bonaccorso ha spiegato in linea generale le competenze del Creative Hub, “nasce per essere un polo creativo professionale orientato nel mondo dell’arte, della comunicazione e del digitale, oltre che dalla nostra necessità – ha detto il fumettista – di valorizzare il territorio messinese, mettendo in gioco le nostre qualità tecniche e professionali, maturate sul panorama nazionale e internazionale. Ispirare, formare, introdurre e cooperare sono i pilastri del Creative Hub e come partner del progetto il nostro obiettivo è offrire ai giovani messinesi la possibilità di scegliere di restare sul territorio incidendo ad un processo di inversione rispetto al trend negativo dell’emigrazione giovanile e della mancanza di professionalità”.

Sono poi intervenuti i rappresentanti delle singole realtà, Arrigo per Ardeek azienda che si occupa di sviluppo tecnologico digitale; Di Bella di Sincromie che opera nel settore creativo, pre e post produzione; Adamo per Pomona Pictures che si occupa di produzione media; e La Malfa per l’Officina del Sole, lo studio di creatività dedicato al mondo dei fumetti. Gli intervenuti hanno ringraziato all’unisono l’Amministrazione comunale per avere dato loro l’opportunità di collaborare alla realizzazione di un progetto importante per il futuro della Città. “Una sinergia importante che segna un momento di svolta nei rapporti tra le varie realtà professionali di Messina, il cui futuro deve essere inevitabilmente affrontato con cooperazione e valorizzazione reciproca delle capacità individuali”, ha concluso Bonaccorso a nome di tutti i rappresentanti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.