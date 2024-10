Messina, a palazzo Zanca la presentazione delle iniziative promosse per l’Ottobre Rosa

StrettoWeb

Anche quest’anno per l’Ottobre Rosa sono state programmate in Città una serie di iniziative e di attività patrocinate dal Comune di Messina in collaborazione con l’ASP ME e Associazioni del settore. Il calendario delle attività di sensibilizzazione, prevenzione e cura sarà presentato domani, giovedì 17 ottobre, alle ore 9.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca.

All’incontro, presente il sindaco Federico Basile, prenderanno parte l’assessora alle Politiche della salute Alessandra Calafiore; il direttore generale dell’ASP Messina Giuseppe Cuccì; la presidente dell’Associazione Per Te Donna Angela Cutrone; e rappresentanti dell’Ordine dei Medici e dei Lions Messina.

