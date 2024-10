Messina, nominata la Commissione per il riconoscimento dei cittadini illustri e benemeriti

StrettoWeb

A seguito della variazione dell’articolo 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri di Messina, approvata dal Consiglio comunale con delibera n° 196 dello scorso 4 giugno 2024, su proposta degli assessori con delega ai Servizi cimiteriali Massimiliano Minutoli e alle Politiche culturali Enzo Caruso, d’intesa con il sindaco Federico Basile, è stata indicata la composizione della Commissione “Cittadini illustri o Benemeriti della Città di Messina”.

La Commissione, che resta in vigore per la stessa durata del mandato sindacale e la cui partecipazione non prevede alcun compenso o rimborso spese, è così composta:

DI DIRITTO:

– dal Sindaco o, su sua delega, dall’Assessore alla Cultura, senza diritto di voto;

– dal Dirigente del Servizio Cimiteri o da un suo delegato, senza diritto di voto;

– dal Presidente della Commissione consiliare Cultura senza diritto di voto;

DI NOMINA:

da cinque membri, referenti delle seguenti istituzioni, con l’intento di renderla “super partes” per il ruolo che gli viene assegnato:

N° 2 docenti/ricercatori dell’Università di Messina con competenza di storia, di scienze umane, d’architettura, di musica, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di diritto, di medicina, nominati dal Magnifico Rettore dell’Università;

N° 1 membro della Società Messinese di Storia Patria su proposta del Presidente del Sodalizio;

N° 1 Storico dell’Arte della Soprintendenza BB.CC.AA. su proposta del Soprintendente ai BB.CC.AA. di Messina;

N° 1 Cultore di Storia Cittadina nominato dal Sindaco (a seguito di avviso pubblico).

Con D. S. n. 38 dello scorso 24/09/2024, il sindaco Federico Basile, su indicazione delle Istituzioni preposte, ha nominato i seguenti membri di Commissione:

il professore Giuseppe Giordano e il professore Giovanni Moschella – Università degli Studi di Messina;

la dottoressa Virginia Buda – Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina;

il professore Salvatore Bottari – Società Messinese di Storia Patria.

Inoltre, esaminati i curricola pervenuti a seguito di avviso pubblico, il professore Marco Grassi è stato nominato nella qualità di Cultore di Storia cittadina.

La Commissione, nominata dal Sindaco, avrà il compito di esprimere parere preventivo (su richiesta dei congiunti), nell’adozione dei provvedimenti della Giunta comunale, in merito all’assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti in apposita area del Cimitero Monumentale dedicata ai cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Con successiva delibera di Giunta municipale n. 501 del 10/10/2024, proposta dall’assessore alle Politiche culturali, è affidato alla Commissione anche il compito di istituire e redigere “l’Albo d’Oro dei Messinesi Illustri e Benemeriti”, affinché si possa accogliere la richiesta che un cittadino/a messinese venga ricordato per i meriti acquisiti in favore delle Arti, della Scienza, dello Sport a livello locale, nazionale o internazionale, dando anche indirettamente lustro alla Città di Messina, indipendentemente dalla richiesta di sepoltura nell’area destinata ai “Cittadini Illustri e Benemeriti”, da parte dei congiunti o dei richiedenti.

Nelle istanze che perverranno, secondo le modalità indicate a seguito della prima riunione della Commissione, dovrà essere specificato se la candidatura è finalizzata al solo inserimento nell’Albo d’Oro o anche alla richiesta di sepoltura dell’Area dei Cittadini Illustri o Benemeriti del Gran Camposanto.

