Messina-Monopoli, è partita la prevendita: prezzi e info biglietti

“Si comunica che dalle 12:00 di oggi è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Acr Messina-Monopoli di domenica 20 Ottobre 2024. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it. Dalle ore 16:15, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina. I cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 16:00. Coloro i quali hanno disabilità certificata al 100% hanno diritto all’ingresso gratuito, previa richiesta di accredito da inoltrare a biglietteria@acr.messina.it”. Così in una nota il club peloritano annuncia l’apertura della prevendita.

Prezzi biglietti

Curva Sud

Biglietto intero ordinario € 16 (€ 14 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-16 anni € 9, più diritti di prevendita

donne € 9, più diritti di prevendita

Over 65 € 9 , più diritti di prevendita

Tribuna A

Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-16 anni over 65 e donne € 14 più diritti di prevendita.

Settore ospiti

Settore ospiti Biglietto intero € 16 più i diritti di prevendita.

La prevendita per il settore ospiti si chiuderà sabato 19 Ottobre alle ore 19:00.

Punti vendita

Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)

Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)

Bar La Rosa Nera (S.S. 114 KM 4,720 SNC – 98125 – MESSINA (ME)

Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)

Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)

Scotch Bar ( Via Cassisi, 2 Milazzo)

