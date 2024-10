Messina: manca poco per Piccolomondomusica, lo spettacolo del Teatro Vittorio Emanuele

StrettoWeb

E’ tutto pronto per Piccolomondomusica lo spettacolo scritto da Marta Cutugno, fra i vincitori del prestigioso bando SIAE – Per Chi Crea – Nuove Opere sezione Teatro 2023, prodotto da Maurizio Puglisi per Nutrimenti Terrestri, realizzato con il sostegno di SIAE e del Ministero della Cultura nell’ambito del programma Per Chi Crea e in collaborazione con l’E.A.R Teatro di Messina .

Lo spettacolo, che ha la regia di Adriana Mangano, andrà in scena per le scuole in matinée mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. E’ anche prevista una replica aperta a tutti giovedì 17 ottobre alle 17.30. Protagonisti gli attori Francesco Natoli e Giulia De Luca (nei ruoli di Snuk e Croma), che saranno sul palco insieme a Emanuela Ungaro e Alessio Pettinato.

La presentazione della regista Adriana Mangano

Adriana Mangano presenta così Piccolomondomusica: “La mia regia mira a catturare l’attenzione del giovane pubblico sfruttando pienamente i mezzi espressivi che il teatro offre, per introdurre in modo ludico e coinvolgente alcuni concetti fondamentali della teoria musicale. L’intento è quello di rendere divertenti e facilmente assimilabili contenuti come le note sul pentagramma, il ritmo, le figure di valore, utilizzando la tecnologia e una messa in scena interattiva che mantenga costantemente viva la curiosità e lo stupore degli spettatori. Ogni elemento dello spettacolo – dalle luci alla musica, dai costumi alla scenografia – è stato pensato per stabilire un legame diretto con il pubblico e guidarlo nel cuore della nostra storia. Snuk e Croma incontreranno tanti compagni di viaggio e insieme a loro daranno vita e forma a questo piccolo mondo musicale, rendendolo concreto e tangibile attraverso il racconto e l’azione”.

“In un momento storico in cui, spesso, gli investimenti nel settore culturale non sono una priorità per la classe dirigente, favorire l’incontro tra il teatro ed i giovani, i piccoli, diventa un atto politico necessario e potente, uno dei più significativi che gli artisti possano compiere. Speriamo, quindi, che dall’incontro con il nostro piccolomondomusica i semini gettati nel terreno fertile che sono le nuove generazioni germoglino, si radichino profondamente e, crescendo, si trasformino in qualcosa di prezioso per il nostro futuro”, conclude la regista.

