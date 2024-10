Messina: lavori per la sostituzione di un cavo interrato a Torre Faro, variati i giorni di chiusura delle vie

StrettoWeb

A rettifica di quanto precedentemente comunicato, E-distribuzione rende noto che da lunedì 21 ottobre sino a giovedì 31 ottobre 2024, sabato e domenica esclusi, provvederà all’esecuzione dei lavori previsti in via Pozzo Giudeo a Messina durante i quali, viste le ridotte dimensioni della stessa, si provvederà alla chiusura della stessa dalle ore 7 alle 17 di ogni giorno lavorativo. Da lunedì 4 novembre sino a venerdì 15 novembre 2024, sabato e domenica esclusi, E-distribuzione eseguirà i lavori previsti in via Lanterna e in via Biasini, apponendo la necessaria segnaletica per la restrizione della carreggiata e garantendo quindi la regolare viabilità veicolare.

Al fine di realizzare tali interventi, è stata emessa apposita ordinanza che prevede da lunedì 21 ottobre a giovedì 31 ottobre 2024, dalle ore 7 alle 17, con esclusione delle giornate di sabato e festive, in via Pozzo Giudeo, nel tratto compreso tra le vie Pantanello e Torre, i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, con la collocazione di idonea segnaletica e barriere), ad eccezione dei residenti della stessa via Pozzo Giudeo, ai quali dovrà essere consentito l’accesso, prevedendo l’ausilio di movieri, e garantendo, altresì, in sicurezza, il regolare transito pedonale e l’accesso a tutti gli ingressi ivi insistenti; istituito inoltre il limite massimo di velocità di 10 km/h, per l’accesso dei residenti.

Da lunedì 4 novembre a venerdì 15 novembre 2024, dalle 7 alle 17, con esclusione delle giornate di sabato e festive, in via Torre/via Lanterna, nel tratto compreso tra le vie Pozzo Giudeo e Barresi (ex via Biasini) ed in via Barresi (ex via Biasini), vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, per singoli tratti cantierati, e di transito veicolare nella semicarreggiata interessata dai lavori di cui sopra, per singoli tratti cantierati, garantendo, in sicurezza, la continuità del transito veicolare nella semicarreggiata non impegnata dagli stessi lavori, garantendo, altresì, in sicurezza, il regolare transito pedonale e l’accesso a tutti gli ingressi ivi insistenti; istituito infine il limite massimo di velocità di 20 km/h.

