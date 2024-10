Messina, lavori di manutenzione di un tratto di condotta fognaria in via Catania

StrettoWeb

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di manutenzione di una condotta fognaria in via Catania a Messina, nel tratto compreso tra il numero civico 250 (in corrispondenza dell’intersezione con via Cardinal Guarino/via Emilia), e l’intersezione con via Candore/via Gazzi, sono previsti provvedimenti viabili.

Pertanto dalle ore 22 di venerdì 25 sino alle 6 di sabato 26 ottobre, nel tratto su esposto, saranno istituiti i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, consentendo il transito veicolare nelle suddette aree di intersezione e l’accesso ai residenti in quel tratto.

