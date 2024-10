Messina, la viabilità in città per interventi di potatura e manutenzione di una condotta idrica

StrettoWeb

Da giovedì 17 sino a lunedì 21, nella fascia oraria 7-17, saranno effettuati interventi di potatura in alcuni tratti di strade del territorio comunale della zona centro-sud di Messina: piazza Vittoria, vie Boner, Nina da Messina, Porto Salvo e Trapani, e piazza largo Bozzi. Esclusivamente, in entrambi i lati, nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, garantendo la continuità del transito pedonale sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori di manutenzione di una condotta idrica in via Salandra

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di manutenzione di una condotta idrica sul lato sud di via Salandra, nel tratto compreso tra via Catania e viale San Martino, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto venerdì 4 ottobre, dalle ore 8 sino alle 17, nel tratto su esposto, saranno istituiti il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, e il limite massimo di velocità di 20 km/h.

