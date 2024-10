Messina, La Fauci sullo svincolo di Giostra: “regna la confusione più totale”

StrettoWeb

“La situazione allo svincolo di Giostra merita un’attenzione immediata. Se prima la viabilità era condizionata dalla presenza di jersey che creavano una circolazione confusa, oggi ci troviamo di fronte a una situazione potenzialmente ancora più rischiosa”. Lo dichiara in una nota il vice presidente del Consiglio Comunale di Messina, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia). “L’attuale sistema di delimitazione delle corsie, affidato a semplici birilli – come si può vedere in un video inviatomi da un cittadino preoccupato -, risulta incomprensibile per gli automobilisti e aumenta la possibilità di rischio incidente. La loro disposizione non fornisce indicazioni chiare sulle direzioni da seguire, creando incertezza e potenziali situazioni di pericolo. Il tutto è aggravato da una scarsa illuminazione che, nelle ore serali, rende ancora più difficoltosa la comprensione del percorso da seguire“, prosegue La Fauci.

“Dopo la rimozione dei jersey, ci si aspettava una soluzione definitiva e sicura. Invece, questa sistemazione temporanea con birilli sembra più un ripiego che una vera soluzione. È necessario che l’amministrazione intervenga rapidamente per definire una segnaletica chiara e permanente, garantendo anche un’adeguata illuminazione dell’area. La sicurezza stradale non può essere affidata a soluzioni provvisorie e poco chiare. Lo svincolo di Giostra è un punto nevralgico per la viabilità cittadina e merita una sistemazione all’altezza della sua importanza. Chiedo all’amministrazione di intervenire tempestivamente per garantire una circolazione sicura e ordinata in questa zona cruciale della città”, conclude La Fauci.

