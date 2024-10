Messina, La Fauci: “il Parco Casa Nostra a Tremonti è l’emblema di un’opportunità sprecata per la nostra città”

StrettoWeb

“Il Parco Casa Nostra a Tremonti è l’emblema di un’opportunità sprecata per la nostra città. Dopo 30 anni di attesa, 10 di gestazione e 4 dalla fine dei lavori, ci troviamo di fronte a una struttura mai inaugurata ufficialmente e in stato di abbandono. È inaccettabile che un investimento di oltre 3 milioni di euro si traduca in un parco chiuso, vandalizzato e privo di manutenzione. Ho effettuato personalmente un sopralluogo e la situazione è desolante: mancano i cestini per i rifiuti, i giochi per bambini sono stati vandalizzati e i tavoli imbrattati. Nonostante la presenza di telecamere, gli atti di vandalismo continuano indisturbati. E sapete perché? Uno dei quattro cancelli è aperto, in questo modo diventa facile per i vandali entrare. O si chiude questo varco o si pone qualcuno al controllo”. Lo dichiara in una nota il vice presidente supplente del Consiglio Comunale di Messina, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia).

“Ho presentato un’interrogazione all’amministrazione per ottenere risposte chiare su diversi punti cruciali:

– Quale modello di gestione si intende adottare per il parco?

– Perché, a distanza di un anno dal collaudo finale, non è ancora stata fissata un’inaugurazione ufficiale?

– Quali azioni immediate verranno intraprese per preservare la struttura da ulteriori danni?

– Si sta valutando l’affidamento a privati tramite bando o la gestione attraverso la Messina Social City, che ha dimostrato buone capacità a Villa Dante?

I cittadini di Messina meritano spazi verdi curati, sicuri e fruibili. Non possiamo permettere che un investimento così importante si trasformi in un monumento al degrado e all’incuria. Chiedo all’amministrazione di agire con urgenza. Il Parco Casa Nostra potrebbe e dovrebbe essere un fiore all’occhiello per Tremonti e per tutta Messina. Invece, al momento, è solo l’ennesima occasione mancata. Messina ha bisogno di spazi verdi vivi e funzionali, non di cattedrali nel deserto”, conclude La Fauci.

