Messina, incontro al COC con il personale aderente alla Colonna Mobile Enti Locali di ANCI

In vista della 13esima edizione della Settimana della Sicurezza della Città di Messina, su indicazione del sindaco Federico Basile, l’assessore con delega alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli ha convocato oggi, martedì 1 ottobre, il primo incontro formativo con il personale dipendente che ha aderito al progetto Colonna Mobile EE.LL. di protezione civile. All’incontro, cui ha partecipato anche l’esperto di protezione civile ing. Antonio Rizzo, erano presenti, oltre al personale del servizio protezione civile, i 20 operatori dei vari servizi comunali che hanno aderito alla manifestazione di interesse pubblicata nei mesi scorsi. È stato un momento conoscitivo e formativo per dare vita ad un confronto che vede interessate le varie funzioni operative in caso di calamità.

Soddisfazione dell’assessore Minutoli per la numerosa e attenta partecipazione degli operatori ai quali ha potuto spiegare i passi compiuti nel corso degli ultimi anni da parte della struttura di protezione civile comunale che si va sempre di più ad organizzare grazie al grande supporto delle Associazioni di Volontariato e del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

