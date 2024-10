Messina: guasto alla rete idrica, numerose zone della città senza acqua

StrettoWeb

A causa di un guasto alla rete idrica, nel tratto che collega i serbatoi Montesanto e Tremonti, per consentire ai tecnici di operare in condizioni di sicurezza, sarà necessario sospendere l’erogazione

idrica per il tempo occorrente ad eseguire la riparazione. Le aree interessate dalla momentanea sospensione idrica sono quelle comprese nelle zone abitate di Camaro, Bisconte, Camaro S. Paolo e S. Luigi, San Corrao, Tremonti, del centro città, della riviera e dei villaggi collinari a Nord. Una volta completato l’intervento, che si prevede di concludere nella tarda serata di oggi, l’acqua tornerà alla normale distribuzione già in nottata.

Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul nostro sito www.amam.it e sui canali social, e potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 090.3687711 cui potranno richiedere l’approvvigionamento idrico mediante invio di autobotte.

