Il Messina Futsal presenta a Palazzo Zanca squadre, programmi e ambizioni

StrettoWeb

Si terrà domani (giovedì 10 ottobre) con inizio alle ore 10.30, nella sala Giunta “Falcone e Borsellino” di Palazzo Zanca, la presentazione ufficiale del Messina Futsal. Il club giallorosso disputerà quest’anno i campionati nazionali di Serie A2 e Under 19 di calcio a 5. La prima squadra allenata da Salvatore Battiato esordirà sabato 12 in casa contro il Futsal Mazara 2020 ed affronterà, durante la stagione, avversarie siciliane, calabresi e pugliesi. L’andata terminerà l’11 gennaio 2025, quando sfiderà in trasferta la Gear Piazza Armerina, mentre la regular season si chiuderà il 5 aprile.

La formazione Under 19 guidata in panchina da Salvatore D’Urso se la vedrà, a partire dal 27 ottobre, con i coetanei di: Acireale C5, Arcobaleno Ispica, Barcellona Futsal, Città di Melilli, Drago Acireale, Gear Piazza Armerina, Mascalucia C5 e Meta Catania. Parteciperanno alla conferenza stampa il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore con delega allo Sport Massimo Finocchiaro, il presidente del Messina Futsal Fabrizio Caratozzolo ed una rappresentanza di dirigenza, staff tecnico e giocatori del club dello Stretto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.