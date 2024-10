Il Messina Futsal batte il Mazara nella partita d’esordio del campionato di A2

StrettoWeb

Esordio da incorniciare per il Messina Futsal, che, nella partita inaugurale del campionato di serie A2 di calcio a 5, ha battuto per 8-5 il Futsal Mazara 2020, conquistando, così i primi tre punti stagionali. Gara intensa, emozionante e con continui ribaltamenti di fronte sul parquet del “PalaLaganà”. Gli ospiti passano in vantaggio grazie al gol di Alves e poi raddoppiano con De Marco. Al 9′ i giallorossi dimezzano le distanze, il tacco di Loris Di Maria vale l’1-2. Il Futsal Mazara va, però, per la terza volta a segno; pregevole è la marcatura di Bruno. Nel momento più complicato, una ripartenza di Matias Sanz si trasforma nella rete del giovane Gaetano Centorrino.

Ad inizio ripresa, pareggio siglato da Giuseppe Puglisi, che va a bersaglio su schema d’angolo. La scena si ripete al 3’, quando Sanz mette la sua firma sulla rimonta. Rivella opera l’aggancio (4-4) con un teso diagonale. Nel momento topico del match, il quintetto allenato da Salvatore Battiato opera l’allungo con le realizzazioni di Andrea Cucinotta, bravo nel finalizzare una pregevole azione corale, ed Emiliano Baloira, che trasforma un rigore. Gli avversari non demordono, riportandosi in scia nel punteggio, Il loro insistito utilizzo del “quinto di movimento” risulta fatale sulla telecomandata conclusione dalla distanza del capitano Nanni Piccolo. Lo stesso Piccolo impingua, quasi allo scadere, il bottino, facendo calare il sipario tra gli applausi del pubblico peloritano.

Risultati: Soverato-Ecosistem Lamezia 2-6; Futsal Canicattì-Bitonto 8-5; Canosa-Sammichele 6-9; Castellana-Acri 4-1; Messina Futsal-Futsal Mazara 2020 8-5; Audace Monopoli-Gear Piazza Armerina 1-0.

Classifica: Messina Futsal, Ecosistem Lamezia, Sammichele, Futsal Canicattì, Castellana e Audace Monopoli 3; Gear Piazza Armerina, Canosa, Bitonto, Futsal Mazara 2020, Acri e Soverato 0.

