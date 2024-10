StrettoWeb

Momenti di panico a Piazza Cairoli a Messina dove una lite tra alcune persone, per cause ancora in corso di accertamento, ha portato all’accoltellamento di due individui. I feriti, secondo le prime frammentate notizie, non sarebbero in pericolo di vita.

Sull’increscioso fatto di cronaca stanno svolgendo gli accertamenti del caso le forze dell’ordine prontamente intervenute sul posto.

