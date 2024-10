Messina, la denuncia di Gioveni: “scorre acqua torbida dai rubinetti”

StrettoWeb

“Nell’augurare buon lavoro al nuovo CdA di Amam, non posso già da ora non rappresentare ai nuovi arrivati i dubbi e le preoccupazioni di gran parte della cittadinanza rispetto a quanto sta accadendo in diverse zone della città (e non solo da ieri nonostante l’avviso divulgato dall’azienda) con l’acqua che scorre torbida dai rubinetti”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, chiede che per le verifiche che sembrerebbero essere in corso sulla torbidità dell’acqua, vengano fatte in maniera accurata anche rispetto a possibili presenze di sostanze inquinanti.

“Pur volendo dare per buona la spiegazione data da Amam ieri sulle cause della torbidità dell’acqua da addebitare al maltempo – evidenzia Gioveni – non posso non ricordare il fatto che, a memoria d’uomo, al verificarsi in passato di eventi fortemente piovosi come quello di ieri, non si è mai verificata una condizione simile nelle case dei Messinesi, per non parlare del fatto che anche in piena estate (quindi senza i forti temporali) l’acqua non si presentava certamente limpida e trasparente”. “Nel pomeriggio di ieri – prosegue il consigliere – ho ricevuto decine di segnalazioni da diverse zone della città (Santa Lucia Sopra Contesse, viale Europa ecc.) così come i residenti di via Marco Polo a Contesse temono che le loro condotte idriche possano essere state coinvolte in qualche modo anche dall’inquinamento che ha colpito l’acqua che giunge nel confinante complesso Peloritano”.

“Auspico quindi – conclude Gioveni – che per rassicurare la cittadinanza, Amam attraverso tutti i suoi canali comunichi ufficialmente già dalla giornata odierna, anche a zone, le avvenute verifiche sui campionamenti effettuati con i relativi esiti sulla potabilità o meno dell’acqua e, in caso di riscontri non favorevoli, illustri anche contestualmente le azioni da porre in essere per limitare i disagi”.

