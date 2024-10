Messina, calcio balilla paralimpico: i verdetti di Coppa Italia 2024 e Campionato Nazionale | FOTO

StrettoWeb

Si alza il sipario sulla tre giorni messinese dedicata al calcio balilla paralimpico, in programma da ieri fino a domani, domenica 25 ottobre, al PalaRescifina di Messina. Il doppio evento nazionale “Coppa Italia e Campionato Italiano Assoluto”, indetto dalla Federazione Paralimpica Italiana di calcio balilla ed organizzato da Mediterranea Eventi con la compartecipazione del Comune di Messina, è entrato ufficialmente nel vivo con alcuni tra i migliori atleti della nostra Penisola che dalla serata di ieri si sono dati battaglia sui “tavoli da gioco” per le sfide di Coppa Italia 2024.

Parallelamente, però, spazio anche a tante altre attività parallele quali, in ordine cronoligco, il primo “Torneo Interscolastico della Città di Messina”, tenutosi ieri mattina, ed il Campionato Nazionale DIR, realizzato questa mattina.

Grande partecipazione e tanto entusiasmo per il primo torneo cittadino tra istituti scolatici di calcio balilla, con oltre 60 giovani studenti in gara in rappresentanza di 6 Istituti (i comprensivi Villa Lina Ritiro – Battisti Foscolo di Messina, Catalfamo di Messina, Vittorini di Messina ed il N.1 Foscolo di Taormina, ed i 2 Istituti Superiori IIS messinesi Maurolico e Bisazza).

Al termine di sfide appassionanti, questi i vincitori del torneo: per gli Istituti di scuola secondaria di primo grado medaglia d’oro per Renato Laganà, Maya Cettina La Motta e Teresa Amelia Pasquale dell’IC Ugo Foscolo di Taormina, secondo posto per Andrea Quartuccio, Gaia Liardo e Giuseppe Ilardo dell’IC Elio Vittorini di Messina e terzo posto per Andrea Lo Faro, Andrea Scandura, Gioele Berenato dell’IC Elio Vittorini di Messina. Nella competizione degli istituti di scuola secondaria di secondo grado primo posto per Giuseppe Consolo, Aurora Morano e Davide Spanò dell’ISS Felice Bisazza di Messina, medaglia d’argento per Andrea Bonsangue, Cristiano Bonarrigo e Michele D’Amico dell’IIS Maurolico di Messina e terza piazza per Andrea Sciavicco, Francesco Pacino dell’ISS Felice Bisazza di Messina.

Nella mattinata di oggi, invece, spazio alla seconda parte delle gare di Coppa Italia ed al Campionato Nazionale DIR. In Coppa Italia si afferma la coppia composta da Paolo De Florio e Daniele Riga del team Pohla Varese – Abruzzo Miltisport, che superano la coppia Rotino-Smario (ASD In movimento di leonforte), terzo posto invece alla coppia Silvestro-Sonza (Pohla Varese). La manifestazione DIR, invece, regala una grandissima gioia al team di Mediterranea Eventi, con la storica e bella vittoria conquistata da Cristina De Michele e Giuseppe Spadaro, che superano in finale il duo Stabile-Ervini, mentre il terzo posto va a Callari e Farruggio.

La manifestazione prosegue nel pomeriggio di oggi con i Campionati Italiani Assoluti, inaugurati ufficialmente anche alla presenza del Sindaco di Messina Federico Basile, dell’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, del delegato provinciale CIP Messina Francesco Giorgio e del consigliere nazionale AISM Angelo La Via, che hanno dato i propri saluti dopo l’inno italiano suonato dalla Banda Musicale della Brigata Meccanizzata Aosta. Per l’occasione, inoltre, il Presidente Bonanno ha omaggiato il Sindaco Basile con la maglia ufficiale della Nazionale Italiana di calcio balilla paralimpico.

