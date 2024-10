Messina, controlli dei Carabinieri: 7 denunce e 4 giovani segnalati quali assuntori di droghe

StrettoWeb

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno intensificato i controlli nell’ambito della propria giurisdizione e sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di rafforzare la presenza e la percezione di sicurezza nel centro del capoluogo mamertino e nei Comuni limitrofi, a ridosso delle maggiori arterie stradali. Il servizio è stato attuato con la predisposizione di pattugliamenti e posti di controllo, in arco serale e notturno, finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio, e di quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché delle infrazioni al Codice della Strada.

Nel corso del servizio, in cui sono stati controllati più di 140 veicoli ed oltre 200 persone, con riguardo alle violazioni al Codice della Strada che mettono a serio rischio automobilisti e pedoni, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcoolica, due per rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, mentre, su intervento per sinistro stradale, una persona è stata denunciata per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

In relazione all’attività antidroga, 4 persone, di età compresa tra i 22 e 35 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti, essendo state trovate in possesso di dosi di marijuana e hashish detenute per uso personale. Le sostanze sono state sequestrate dai militari ed inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

Infine, nel corso dei controlli ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione, due persone non sono state trovate nelle rispettive abitazioni e, pertanto, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.