Messina, chiusura di un tratto della strada di collegamento tra la SP 176 e la SP 60

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea al transito della strada di collegamento tra la strada provinciale 176 (in provincia di Messina) e la strada provinciale 60 (in provincia di Palermo), dal km 000 (innesto con la strada provinciale 176) al km 1+095, nel Comune di Castel di Lucio. L’interdizione sarà in vigore a partire dal prossimo lunedì 7 ottobre fino al 6 dicembre 2024.

Il controllo dell’osservanza della prescrizioni è demandata agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione.

