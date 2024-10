Messina, in corso la raccolta dati per il censimento permanente della popolazione

L’assessore con delega ai Servizi al cittadino, d’intesa con il sindaco Federico Basile, rene noto che all’inizio del mese hanno preso avvio le operazioni relative all’edizione 2024 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che prevedono la raccolta di alcuni dati riferiti alle famiglie del Comune di Messina. Queste informazioni sono utili non solo per adempiere agli obblighi imposti dalla comunità europea, ma anche per fornire un quadro statistico aggiornato riguardante il territorio.

Il Censimento nel Comune di Messina riguarda un campione rappresentativo di nuclei familiari sull’intero territorio comunale. In particolare, saranno interessate:

Rilevazione Areale: coinvolgerà circa 600 famiglie e si svolgerà in due fasi:

Fase 1 (1 – 10 ottobre) : ricognizione preliminare dell’area da parte dei rilevatori comunali.

: ricognizione preliminare dell’area da parte dei rilevatori comunali. Fase 2 (11 novembre): rilevazione porta a porta e presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR).

Rilevazione da Lista: interesserà 3.474 famiglie in totale e si articolerà come segue:

Fase 1 (7 dicembre) : le famiglie possono compilare il questionario online autonomamente utilizzando le credenziali ricevute dall’ISTAT.

: le famiglie possono compilare il questionario online autonomamente utilizzando le credenziali ricevute dall’ISTAT. Fase 2 (12 dicembre): recupero delle mancate risposte; 2.452 famiglie saranno contattate direttamente da un rilevatore comunale.

Le famiglie coinvolte hanno ricevuto dall’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica – una o più lettere di invito a partecipare all’indagine, contenenti le credenziali (codice fiscale e password) per la compilazione autonoma online del questionario.

Nel caso in cui non si riesca a provvedere autonomamente, è possibile recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) situato a palazzo Zanca, piazza Unione Europea n.1, stanza n.61, secondo il seguente calendario:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 14 ;

; Martedì e giovedì, orario continuato dalle 8.30 alle 17 ;

; , dalle 8.30 alle 12.30 (su appuntamento).

Per informazioni e supporto, i cittadini possono contattare gli uffici tramite i seguenti numeri telefonici 342-5462813 o 090-7722113; oppure inviare una email a statistica@comune.messina.it.

A partire dal 12 novembre, saranno attivi i rilevatori comunali che si recheranno presso il domicilio delle famiglie per procedere all’intervista, nel caso di mancata compilazione autonoma.

Rispondere al censimento è obbligatorio per legge. Nel caso di mancata risposta sono previste sanzioni. I dati raccolti saranno trattati in modo anonimo e diffusi in forma aggregata, garantendo la privacy di tutti i partecipanti.

Per eventuali informazioni o assistenza tecnica, durante la compilazione online del questionario, è disponibile anche il numero verde di ISTAT 800 188 802, attivo fino al 23 dicembre, tutti i giorni dalle ore 9 alle 21.

La partecipazione di ogni famiglia selezionata è fondamentale per ottenere informazioni accurate sulla nostra comunità. Questi dati sono essenziali per la pianificazione dei servizi e lo sviluppo della città di Messina. I primi risultati del Censimento 2024 saranno diffusi a , fornendo un quadro aggiornato e dettagliato della popolazione messinese.