Messina, Campionato Sprint Kart: i vincitori della 6ª tappa | FOTO

StrettoWeb

Un’emozione dopo l’altra. Valentino Fusco e Antonio Minutoli si impongono al Kartodromo di Messina nel sesto atto del Campionato Sprint SWS 2024, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Al ritorno in pista, dopo la pausa estiva, tanta adrenalina e uno straordinario spettacolo, nell’impianto di via Ayrton Senna.

Si è corso in due diverse batterie, dato l’elevato numero di partecipanti (42 complessivi), secondo il format prestabilito per Gara1 e Gara2 Sprint da 36 giri ciascuna, più una sosta obbligatoria per cambio kart, precedute dalle qualifiche di 8’ per determinare la griglia di partenza. Fondamentale l’utilizzo del Var per esaminare tutte le fasi tramite le riprese video e decidere in merito alle penalità.

In Gara1 riservata alle categorie F1-F2 brilla subito Valentino Fusco conquistando la pole position con il tempo di 37.845. Allo sventolare della bandiera tricolore Fusco scatta bene in partenza e tiene alle sue spalle Antonio Minutoli e Davide Romano. Situazione che resta invariata anche a metà gara, con Barbaro e Alberti che provano ad inserirsi per la zona podio. Dopo il pit, che al ventesimo giro coinvolge praticamente tutti i piloti, Fusco conserva saldamente il comando, Romano si assesta in seconda posizione, davanti a Minutoli.

Al traguardo sarà questo l’ordine d’arrivo per l’esultanza, braccia al cielo, di Valentino Fusco, all’ennesima affermazione stagionale, condita dal “best lap” (37.772). Romano termina staccato di 4.469, Minutoli a 4.710. Quarto Mario Barbaro, a seguire Lorenzo Tappa, Riccardo Bartolotta, Sara La Fauci e Davide Campione. Nella F2 c’è il successo di Massimiliano D’Angelo, poi Alessandro Maggio e Giuseppe Romano.

In Gara2 qualifiche col brivido: Antonio Minutoli (37.889) riesce a soffiare la pole proprio all’ultimo istante a Lorenzo Tappa (37.897). Al via partenza tranquilla di Minutoli, con Barbaro, Fusco e Tappa ad inseguire. Al giro 11 Fusco è secondo dietro Minutoli, poi Barbaro, Tappa e La Fauci. La gara è incertissima. Minutoli, Barbaro, Fusco, Tappa l’ordine alla ventesima tornata. Ultimata la sosta obbligatoria, si accende la lotta per la vittoria, con un ispiratissimo Riccardo Bartolotta che rimonta sorpasso dopo sorpasso e balza fino alla seconda posizione, chiudendo con un gap di 5.909 dal primo classificato. Alla bandiera a scacchi trionfa dunque Minutoli che completa il tutto con tanto di “best lap” (37.695).

Un’ottima Sara La Fauci si piazza terza, a 10.564, complice la penalizzazione di 5” inflitta a Mario Barbaro, scivolato in settima. Quarto Lorenzo Tappa, poi Davide Campione, Salvatore Pisano, come detto Barbaro, e Davide Romano. Nella F2 è invece Alessandro Maggio ad avere la meglio, confermandosi ad alti livelli, spuntandola su Massimiliano D’Angelo e Vincenzo Pino. Quarto Federico Scimone.

Nella F3 dominio assoluto di Simone Bongiorno che comincia la sua giornata praticamente perfetta centrando in Gara1 la pole (38.495) davanti a Nicola Anastasi. Monologo di Bongiorno, autore pure del “best lap” (38.226), nei 36 giri previsti. Secondo Nicola Anastasi, a 5.146, terzo Andrea Brusca, a 7.399. In Gara2 Bongiorno, mai sazio, si ripete facendo sua la pole in 38.241. Al via il leader tiene Cardile e Cerrito dietro, poi conduce la solita gara magistrale e vince, timbrando il “best lap” (38.043). Secondo Andrea Brusca, terzo Christian De Salvo. Quarto Onofrio Balastro, date le penalità a Cardile e Cerrito.

Al termine dell’evento si sono svolte, come di consueto, le premiazioni sul podio dei primi tre classificati delle categorie F1, F2 e F3, oltre che per “best lap” assoluto della manifestazione e pole position. Con l’attribuzione dei punti calcolata in quest’occasione al 110%, secondo il sistema SWS, Valentino Fusco vola in classifica generale F1 con 10407 punti, ipotecando il titolo. Lorenzo Tappa (9768) e Davide Campione (9520) rispettivamente secondo e terzo.

Nella classifica F2 Alessandro Maggio in vetta con 11388 punti, Antonio Fichera è a quota 10041, Federico Scimone a 9940. Nella F3 Simone Bongiorno mattatore con il bottino considerevole di 10831 punti, poi Onofrio Balastro (9943) e Andrea Brusca (9986). I motori torneranno ad accendersi per il Campionato Sprint il prossimo 23 novembre, penultima prova stagionale della specialità. Il 9 dello stesso mese riprenderà invece il Campionato Endurance con l’attesa 4H.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.