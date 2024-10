Messina, sopralluogo al nuovo asilo nido di Rione Taormina

StrettoWeb

Il vicesindaco Salvatore Mondello ha effettuato stamani un sopralluogo presso il cantiere del realizzando asilo nido al Rione Taormina, a Messina, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, unitamente al direttore dei lavori Giovanni Battista Isdrajà, al direttore operativo Giovanni Scipilliti, al CSE Letterio Rodilosso e ai responsabili della ditta appaltatrice.

Progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un asilo nido di nuova costruzione per ospitare complessivamente 27 bambini nella fascia 0-2 anni, ricadente in un’area ricompresa nel Piano di Risanamento del Comune di Messina approvato con L. R. 10/1990 e precisamente nell’ambito E (Bordonaro-Gazzi), posto nella zona centro sud della città metropolitana. Il relativo finanziamento deriva dal Programma PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 e ammonta a 856.152,00 €.

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di standard per asili nido DPR 16/05/2013 della Regione Sicilia, l’articolazione degli spazi interni ed esterni prevede una zona filtro, un ingresso, zona comune, zona pranzo, cucina, dispensa, area riposo, aula piccoli, aula grandi, ufficio genitori/didattica, deposito passeggini, locale tecnico, deposito, bagno bambini, servizi igienici; da tutti gli ambienti che compongono il fabbricato (ad eccezione dei locali adibiti a servizi igienici per gli adulti e per i bambini) è possibile accedere all’area esterna che comprende un’area pavimentata d’ingresso e circostante il fabbricato, e un’area adibita a verde pari a 160 mq. Il progetto prevede una marcata differenza tra gli spazi destinati alle attività dei bambini, quelli destinati ai servizi generali e quelli per le attività degli adulti. Il fine lavori è previsto per marzo 2025, cui seguiranno le operazioni di collaudo.

Le parole di Mondello

Il vicesindaco Mondello ha espresso piena soddisfazione per lo stato dell’arte della struttura, che appare in linea con la tempistica prevista: “una nuova opera che sta per vedere la luce – ha dichiarato il Vicesindaco- nel solco della progettualità iniziata con il sindaco De Luca nel 2018 e portata avanti dal sindaco Basile col medesimo impegno. Ci tengo a verificare frequentemente di persona l’avanzamento dei lavori di tutto ciò che si progetta, per realizzare un percorso virtuoso che si arricchisce giorno dopo giorno di strutture e servizi per la comunità. La strada è lunga, ma andiamo avanti!”, ha concluso Mondello.

