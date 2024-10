Messina, arsenico nel cantiere per il raddoppio ferroviario: “i valori sono inferiori ai limiti previsti”

StrettoWeb

“Dagli esiti delle indagini il terreno oggetto delle analisi è stato classificato come rifiuto non pericoloso e l’indagine condotta su metalli aerodispersi nella galleria ha riscontrato valori inferiori ai limiti previsti per la salute dei lavoratori”. È quanto affermato dal presidente del Consorzio Messina-Catania Lotto Nord, l’ing. Antonino Pulejo, dopo il vertice a Palermo sul caso arsenico nei cantieri del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo.

“Ad ulteriore tutela di lavoratori e territori sono stati attivati anche gli specialisti delle Università di Catania e Roma Tor Vergata per fornire supporto al fine di analizzare le informazioni disponibili e valutare eventuali ulteriori monitoraggi-azioni da intraprendere”, conclude Pulejo.

