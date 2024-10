Mense scolastiche in provincia di Reggio Calabria, Gelardi: “siamo la regione più finanziata in Italia”

StrettoWeb

“La pubblicazione della graduatoria del bando PNRR per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche rappresenta un traguardo di grande rilevanza per la Calabria, che si afferma come la regione più finanziata in Italia con oltre 91,3 milioni di euro destinati a progetti diffusi in tutto il territorio regionale. Da Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale non posso che essere orgoglioso di questo nuovo e forte segnale dato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara alla nostra terra”. E’ quanto afferma Giuseppe Gelardi, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

“Grazie al suo impegno la Calabria sta vivendo un’opportunità unica di crescita infrastrutturale a beneficio delle nostre scuole e dei nostri studenti, garantendo così un futuro migliore alle nuove generazioni, e un sostegno concreto alle famiglie e alle lavoratrici calabresi. Moltissimi i Comuni beneficiari nella provincia di Reggio Calabria, un territorio che, grazie al PNRR e alla visione del Ministro, vedrà realizzarsi nuovi e sicuri spazi di ristorazione scolastica, fondamentali per incentivare il tempo pieno e migliorare la qualità del sistema educativo locale. L’investimento in Calabria conferma la volontà concreta di ridurre le disuguaglianze territoriali e di promuovere un riequilibrio che favorisca il Sud Italia. Questo bando riflette la cura e la determinazione della Lega nel lavorare per un’Italia equa, dove ogni territorio possa disporre delle risorse necessarie per prosperare“, sottolinea Gelardi.

Elenco dei comuni

“Questo l’elenco dei Comuni beneficiari in provincia di Reggio Calabria: Benestare, San Giorgio Morgeto, Santo Stefano in Aspromonte, Roghudi, Bovalino, Rosarno, Gerace, Melicucco, Condofuri, Sant’Eufemia D’Aspromonte, Riace, Camini, Siderno, Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Brancaleone, Sinopoli, San Ferdinando, Molochio, Gioiosa Jonica. Con questo straordinario sostegno, la Calabria si pone all’avanguardia nell’ammodernamento delle sue strutture scolastiche, dando nuovo impulso all’intera comunità. La Lega continuerà a vigilare affinché i fondi siano gestiti al meglio, con l’obiettivo comune di favorire la crescita e il benessere dei cittadini calabresi”, conclude Gelardi.

