Meloni: “il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini”

StrettoWeb

“Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti”, è quanto ha affermato il premier Giorgia Meloni. “Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia”, rimarca Meloni

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.