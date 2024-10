Martone, tutto pronto per l’imperdibile la Sagra della Castagna

StrettoWeb

A poche ore dal weekend della Sagra della Castagna di Martone, fervono i preparativi per una manifestazione entrata di diritto tra quelle più gettonate di tutta la Calabria. Migliaia infatti i visitatori attesi da tutta la regione, grazie anche alle previste favorevoli condizioni meteo, per i due giorni di festa che verrà protagonista la castagna e i prodotti tipici del territorio.

Le parole del sindaco

Il Sindaco Giorgio Imperitura ha ricordato come “si tratta di un evento legato strettamente ed in modo indissolubile alle ricchezze del territorio e alle sue tradizioni. Come Amministrazione Comunale abbiamo sempre sostenuto questo tipo di manifestazioni e riteniamo fondamentale la valorizzazione delle risorse locali, in primis quelle enogastronomiche, che rappresentano un patrimonio come vere radici identitarie. Martone ha confermato negli ultimi anni questa sua vocazione con risultati lusinghieri in ambito nazionale”.

Caldarroste quindi ma anche un’offerta che renderà la due giorni davvero interessante. Oltre alle preparazioni dolciarie, di qualità indubbiamente prelibata, spazio a piatti che vanno dal baccalà alla capra, ma anche zeppole e frittelle cucinate con passione. Immancabile anche il vino della locale osteria, che sarà ancora più affollata, dove si potrà degustare un buon calice d’annata.

Le parole di Meduri

“Come Pro Loco – ha commentato il Presidente Francesco Meduri – siamo stati chiamati anche quest’anno ad occuparci della parte organizzativa. Il centro di Martone sarà davvero incantevole, con una coreografia autunnale unica e immersiva, ricco anche di offerte enogastronomiche e di artigianato. Pure per l’edizione 2024 faremo il sacrificio, se ci passate il termine, di assaggiare le caldarroste in anteprima per tutti. Infatti la selezione delle castagne, distribuite quest’anno in più punti vista l’enorme richiesta dell’anno scorso, è diventata negli ultimi anni una priorità, per garantire sempre la massima qualità ai visitatori. Aspettiamo migliaia di presenze e gli spettacoli degli Ottopiù Streetband e del gruppo folk Nd’Arranciamu saranno sicuramente molto apprezzati”.

Domenica 27 ottobre da ricordare l’escursione “Le Pietre du Monaceju”, dell’associazione SudTrek, di 15 Km e della durata di circa 3 ore e mezza effettive (escluse le soste). Sarà condotta dall’Accompagnatore Escursionistico della Federazione Italiana Escursionismo nonché socio A.S.D. SudTrek Antonella Calvi, che si avvarrà della collaborazione del collega Saverio Gerardis.

Le parole di Calvi

“Si consiglia – ha commentato la martonese Antonella Calvi – un abbigliamento “a strati” idoneo al trekking. Indispensabili scarponi e pantaloni lunghi da trekking. Il pranzo sarà al sacco e si consiglia di portare almeno una borraccia per un litro d’acqua da riempiere all’occorrenza ad inizio percorso in una delle tante fontane dove sgorga l’Acqua di Crini. Sarà una mattinata intensa e piacevole per scoprire angoli nascosti della Locride, paesaggi unici ed incantevoli, e magari raccogliere, camminando nei boschi, qualche castagna o fungo, per chi è in possesso di patentino”

Il raduno, per agevolare tutti i partecipanti all’escursione, è previsto per domenica 27 ottobre 2024 alle 9:00 di fronte al capolinea dell’autobus all’ingresso di Martone (RC) con rientro dopo le ore 16. Gli organizzatori ricordano che l’ingresso alla Sagra è gratuito e l’apertura degli stand avverrà a partire dalle ore 18 sia di sabato 26 che domenica 27 ottobre.

