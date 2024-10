Manutenzione stradale nella provincia di Reggio, la UST Cisl: “la viabilità aiuta il territorio”

StrettoWeb

“Come Cisl Città Metropolitana di Reggio Calabria apprezziamo la decisione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria di affidare in house providing la manutenzione ordinaria stradale per l’intera viabilità di competenza metropolitana. Un provvedimento che giunge in un tempo propizio dopo lunghi anni di trascuratezza ed abbandono. Viabilità che necessita di essere costantemente monitorata, viste le innumerevoli criticità, nonché la vastità di rete di collegamento, che investe i tanti disagi, propri di un entroterra eccessivamente marginalizzato, mediante la soppressione di tanti servizi essenziali”. Così in una nota UST Cisl Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Un simile provvedimento incoraggia e sarà di sicuro aiuto delle tante comunità oggi costrette a percorrere strade piene di buche e pericolose, nelle diverse loro articolazioni, dentro un territorio difficile da percorrere e gestire. La speranza è che la nuova società aggiudicatrice dei lavori nei prossimi 36 mesi, faccia tutti quei lavori utili a garantire una migliore viabilità, predisponendo interventi di mantenimento in piena agibilità e sicurezza a vantaggio di tutte quelle comunità che finora hanno avuto le maggiori difficoltà”.

“Una buona iniziatica che guarda al futuro e riposiziona un certo interesse politico e istituzionale per un area periferica degradata, meritevole di interventi concreti e duraturi, funzionali ad un progetto di mantenimento delle persone, contro il continuo abbandono e spopolamento di tutte queste realtà ancora presidio di tradizioni, cultura, storia e mantenimento ambientale dei luoghi”.

