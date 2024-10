Malori improvvisi, agenti di Polfer e Polaria salvano due persone in Calabria: “gesti nobili e virtuosi”

StrettoWeb

“Negli ultimi giorni si sono verificati degli episodi meritevoli di essere raccontati e portati agli onori della cronaca per i quali il Sindacato Autonomo di Polizia calabrese e catanzarese esprimono il proprio plauso ed un sincero ringraziamento”. E’ quanto afferma in una nota Michele Granatiero Segretario Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di Reggio Calabria.



“In particolare ci piace manifestare gratitudine all’operato degli Assistenti BARTOLOMEO Giuseppe e CUDA Francesco, entrambi in servizio presso il Posto Polfer di Lamezia Terme, i quali nel corso del loro servizio di pattuglia automontata, notavano un veicolo in sosta lungo la careggiata con a bordo una signora che mostrava evidenti difficoltà respiratorie, associate a diffuso formicolio, tanto da far ritenere che potesse trattarsi di un infarto cardiaco; veniva prontamente richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 che conduceva la signora presso il nosocomio di Lamezia dove fortunatamente si è ristabilizzata”.

“Altrettanto tempestivo è stato l’intervento eseguito dal Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Walter LENTO, in servizio presso la Polizia di Frontiera Aerea di Lamezia Terme il quale, nell’area del check-in dell’aeroporto, notava un passeggero di nazionalità tedesca colto da una grave crisi epilettica che in terra si dimenava in preda a tremori e convulsioni. Senza alcuna incertezza, LENTO è intervenuto per soccorrerlo, seguendo i protocolli di emergenza dimostrando nella circostanza capacità non comuni a tutti gli operatori di polizia, in particolare metteva a frutto le proprie conoscenze di primo soccorso posizionando l’uomo su un fianco, assicurandosi che la lingua non bloccasse le vie respiratorie per evitare il soffocamento. Durante la crisi, con spiccata professionalità, ha cercato di stimolare la lucidità del paziente ponendogli domande incisive, mentre l’altro collega Antonio SONETTO isolava l’area per garantire il regolare flusso d’aria e la sicurezza del passeggero”.

“Esempio di perfetta sincronia operativa veniva dimostrata anche dalle attività poste in essere dagli altri colleghi Giuseppe PARISI, Armando DI LAGHI e Arcangelo RIZZUTO i quali attivavano la postazione medica dell’aeroporto, richiedendo l’intervento del 118 che prontamente sopraggiungeva. Un’altra vita salvata grazie al tempestivo e quanto mai professionale intervento dei poliziotti che sono chiamati non solo a reprimere il crimine ma anche a compiere gesti nobili come questo”.

“Riteniamo non meno importante l’attività condotta dal Vice Sovrintendente BUONOCORE Giovanni ed dall’Assistente CUDA Francesco, entrambi in presso la Polizia Ferroviaria Lametina, i quali nel corso del loro servizio di controllo della linea ferroviaria, percorrendo la Statale 18 nel territorio del Comune di Curinga, hanno tratto in salvo un raro esemplare di Biancone, meglio noto come “l’aquila dei serpenti” che si trovava appollaiato a bordo carreggiata”.

“I citati operatori al fine di porre in sicurezza il volatile ed al contempo evitare pericoli per la viabilità stradale, hanno immediatamente attivato il protocollo operativo rallentando le macchine che seguivano fino a bloccare il traffico per il tempo strettamente necessario a prelevare il volatile ed evitare che potesse essere travolto e, attraverso il prezioso coordinamento dalla Sala Operativa del Compartimento Polfer di Reggio Calabria e della Questura di Catanzaro, hanno consentito il tempestivo intervento degli esperti del WWF che hanno affidato il rapace al Centro di Recupero Animali Selvatici di Catanzaro dove riceverà tutte le cure necessarie per la sua completa guarigione”.

“Tutti esempi di prontezza operativa e professionalità posti in essere da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno garantiscono la sicurezza sotto ogni forma”.

